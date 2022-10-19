Народный праздник 19 октября известен под названиями Фомин день, Хлебный день, Фома-близнец, Фома Позимний.

Христиане отмечают церковный праздник 19 октября в честь святого Фомы, одного из двенадцати апостолов. Его называют Фомой Неверующим, поскольку он не верил в Воскрешение Христа через 3 дня после его распятия, пока своими глазами не увидел Иисуса.

19 октября наши предки выпекали и чтили домашний хлеб. К хлебу относились с огромным уважением и никогда его не выбрасывали, даже если он черствел или плесневел. В этот день стоит съесть с утра на пустой желудок горбушку хлеба для крепкого здоровья. На стол сегодня ставят домашнюю выпечку - сладкую и соленую.

Сегодняшний день считается удачным для новых начинаний. Задуманные в этот день планы обязательно исполнятся. Также в эту дату можно покупать новые вещи, но все покупки должны быть полезными - святой Фома не одобряет расточительство.

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Что нельзя делать 19 октября

Строго запрещено выбрасывать хлеб и хлебные крошки. Лучше отдайте хлеб птицам или покрошите в еду домашнему скоту. Запрещено переедать сегодня. Категорически запрещено лгать - апостол Фома не терпит лжи. Нельзя покупать вещи, в которых нет необходимости. Нельзя говорить плохо о ком-то и обсуждать человека за спиной. Если хотите высказаться - говорите человеку в лицо.

Приметы погоды 19 октября

Безветренная погода сулит скорое похолодание.

Туман с утра обещает потепление и улучшение погоды.

Дым от костра стелется над землей - к ненастью.

Первый снег в эту дату - хорошая примета, это сулит хороший урожай в следующем году.

В лесу много крупных грибов - к морозной зиме.

Если вороны собираются в большие стаи, то скоро ударят морозы.

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