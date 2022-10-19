Христиане отмечают церковный праздник 19 октября в честь святого Фомы, одного из двенадцати апостолов. Его называют Фомой Неверующим, поскольку он не верил в Воскрешение Христа через 3 дня после его распятия, пока своими глазами не увидел Иисуса.
19 октября наши предки выпекали и чтили домашний хлеб. К хлебу относились с огромным уважением и никогда его не выбрасывали, даже если он черствел или плесневел. В этот день стоит съесть с утра на пустой желудок горбушку хлеба для крепкого здоровья. На стол сегодня ставят домашнюю выпечку - сладкую и соленую.
Сегодняшний день считается удачным для новых начинаний. Задуманные в этот день планы обязательно исполнятся. Также в эту дату можно покупать новые вещи, но все покупки должны быть полезными - святой Фома не одобряет расточительство.
Что нельзя делать 19 октября
- Строго запрещено выбрасывать хлеб и хлебные крошки. Лучше отдайте хлеб птицам или покрошите в еду домашнему скоту.
- Запрещено переедать сегодня.
- Категорически запрещено лгать - апостол Фома не терпит лжи.
- Нельзя покупать вещи, в которых нет необходимости.
- Нельзя говорить плохо о ком-то и обсуждать человека за спиной. Если хотите высказаться - говорите человеку в лицо.
Приметы погоды 19 октября
- Безветренная погода сулит скорое похолодание.
- Туман с утра обещает потепление и улучшение погоды.
- Дым от костра стелется над землей - к ненастью.
- Первый снег в эту дату - хорошая примета, это сулит хороший урожай в следующем году.
- В лесу много крупных грибов - к морозной зиме.
- Если вороны собираются в большие стаи, то скоро ударят морозы.
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