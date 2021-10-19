В этот день христианская церковь чтит память святого апостола Фомы.

Именно с этим святым ассоциируется одно из наиболее популярных утверждений, характеризующее человека, который во что-то не верит. Согласно преданию, апостол Фома не верил в воскрешение Христа, пока не увидел раны от гвоздей на ладонях и пробитые копьем ребра Иисуса.

Читайте такжеПолнолуние в октябре 2021: что обещает Охотничья луна, чего ждать каждому из знаков ЗодиакаВ переводе с еврейского Фома значит "близнец". Существует легенда, будто бы второй его брат, называемый Фадеем, был Иудой.

Происходил Фома из семьи рыболова, сам зарабатывал этим на жизнь. После того, как он увидел чудеса Христовы, последовал за ним. Однако, Бог посеял сомнения в душе Фомы и тот не сразу поверил в Сошествие Святого Духа. Когда это случилось, апостол проповедовал Евангелие во многих городах и странах, многих обратил в христианство - как обычных людей, так и правителей.

В честь святого апостола Фомы сегодня отмечается народный праздник 19 октября - Фома неверный.

Приметы 19 октября

утреннее небо желтого цвета - скоро пойдут осадки;

вечерняя заря красная - к непогоде;

выпал первый снег 19 октября - лето будет теплым;

нет ветра на Фому - ждите похолодания.

Что сегодня нельзя делать

Святой апостол Фома пострадал из-за того, что не верил в воскресение Христа, поэтому не терпел лжи. Согласно народным поверьям, в этот день запрещено лгать и недоговаривать, иначе можно нажить крупные неприятности.

Кроме того, сегодня нельзя тратить энергию попусту, заниматься расточительством, использовать нецензурную брань и ссориться.

Что можно делать 19 октября

Наши предки в этот день соблюдали традицию - брали своих дочерей, которым уже исполнилось 7 лет, и учили их ткацкому делу. Отцы приводили сыновей в закрома и показывали, как заготавливать и обрабатывать зерно.

Если в этот день в семье рождался ребенок, то хозяйки пекли каравай, затем отламывали от него краюху, посыпали солью и давали ребенку. Считалось, что такой ритуал поможет малышу расти большим и сильным. Затем выпечкой угощали знакомых и болеющих родственников.

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Автор: Кристина Кащавцева