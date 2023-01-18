Народный праздник 18 января известен под названиями Крещенский сочельник, Крещенский вечер, Голодный вечер, Голодная кутья.

Христиане отмечают церковный праздник 18 января, который называют Крещенский сочельник. На следующий день отмечается Крещение Господне, и сегодняшняя дата является подготовкой к нему. На Крещенский сочельник соблюдают пост и прекращают любые веселья.

В Крещенский сочельник наши предки отказывались от мясной и молочной пищи, чтобы подготовить тело к Крещению Господнему. На столе главным блюдом была голодная кутья. Также в эту дату усердно молились. 18 января начинали святить воду - для этого приносили в церковь приносили емкости с водой. Считалось, что крещенская вода приносит здоровье и благополучие, поэтому её берегли на особые случаи и умывали ею детей.

Считалось, что на Крещенский сочельник вся вода в реках и озёрах становится святой и чистой, поэтому такую воду набирали для хозяйственных нужд и для домашнего скота. Также чудесной силой, по поверьям, обладает не только вода, но и снег. В эту дату девушки умывались свежим снегом, чтобы кожа была чистой и гладкой.

Видео дня

Наши предки считали 18 января опасным днем из-за разгула нечистой силы. В эту дату старались не выходить из дома без большой надобности и не начинать новых дел, иначе они будут обречены на неудачу. В этот день сидели дома, занимались уборкой и рукоделием. Девушки гадали на судьбу и суженых, поскольку это был последний день Святок.

18 января - хороший день для любых водных процедур: принятия ванны, похода в баню или в бассейн. Также для крепкого здоровья ребенка его можно искупать в этот день.

Что нельзя делать 18 января

Без большой надобности сегодня лучше не выходить из дома. В этот день нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца. Супругам в этот день нельзя иметь интимную близость. Нельзя ходить в грязной одежде сегодня. Нельзя смешивать обычную воду со святой для долгого хранения. Нельзя давать и брать деньги в долг, иначе весь год будут проблемы с деньгами.

Приметы погоды 18 января

Птицы роются в снегу - к ранней весне.

Небо ночью усыпано звездами - к хорошему урожаю зерна.

Если снег идет целый день, то весь остальной январь будет снежным.

Мокрый снег предвещает влажный февраль.

Вас также могут заинтересовать новости: