Христиане отмечают церковный праздник 18 января, который называют Крещенский сочельник. На следующий день отмечается Крещение Господне, и сегодняшняя дата является подготовкой к нему. На Крещенский сочельник соблюдают пост и прекращают любые веселья.
В Крещенский сочельник наши предки отказывались от мясной и молочной пищи, чтобы подготовить тело к Крещению Господнему. На столе главным блюдом была голодная кутья. Также в эту дату усердно молились. 18 января начинали святить воду - для этого приносили в церковь приносили емкости с водой. Считалось, что крещенская вода приносит здоровье и благополучие, поэтому её берегли на особые случаи и умывали ею детей.
Считалось, что на Крещенский сочельник вся вода в реках и озёрах становится святой и чистой, поэтому такую воду набирали для хозяйственных нужд и для домашнего скота. Также чудесной силой, по поверьям, обладает не только вода, но и снег. В эту дату девушки умывались свежим снегом, чтобы кожа была чистой и гладкой.
Наши предки считали 18 января опасным днем из-за разгула нечистой силы. В эту дату старались не выходить из дома без большой надобности и не начинать новых дел, иначе они будут обречены на неудачу. В этот день сидели дома, занимались уборкой и рукоделием. Девушки гадали на судьбу и суженых, поскольку это был последний день Святок.
18 января - хороший день для любых водных процедур: принятия ванны, похода в баню или в бассейн. Также для крепкого здоровья ребенка его можно искупать в этот день.
Что нельзя делать 18 января
- Без большой надобности сегодня лучше не выходить из дома.
- В этот день нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца.
- Супругам в этот день нельзя иметь интимную близость.
- Нельзя ходить в грязной одежде сегодня.
- Нельзя смешивать обычную воду со святой для долгого хранения.
- Нельзя давать и брать деньги в долг, иначе весь год будут проблемы с деньгами.
Приметы погоды 18 января
- Птицы роются в снегу - к ранней весне.
- Небо ночью усыпано звездами - к хорошему урожаю зерна.
- Если снег идет целый день, то весь остальной январь будет снежным.
- Мокрый снег предвещает влажный февраль.