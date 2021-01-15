Гадать принято накануне праздника Крещения Господня, вечером 18 января.

Крещение Господне завершает цикл новогодне-рождественских праздников. Традиционно оно отмечается 19 января.

Читайте такжеРелигиозные праздники в январе 2021: православный календарь на месяцС праздником Крещения связано немало интересных традиций и обрядов. Конечно же, основным обычаем является освящение воды и ныряние в прорубь. По поверью, вода в полночь приобретает особую силу, становится целебной, потому что в ней купался в это время когда-то сам Иисус Христос, принимая таинство крещения.

Ночь на Крещение магическая и уникальная – в это время можно заглянуть в собственное будущее. Предсказание своей судьбы много веков волновало прежде всего девушек, поэтому они прибегали к ворожбе на суженого, любовь, отношения, деньги. Гадать принято накануне Крещения, вечером 18 января. В прогнозах ищут тайный смысл и признаки.

Самые популярные гадания на Крещение

Гадание на бумажках

Вечером 18 января надо написать на 12 маленьких листах бумаги свои желания. Каждый листик следует свернуть трубочкой или квадратом и перед сном положить их под подушку. Утром 19 января вытащить из-под подушки три "желания" – именно они вскоре обязательно исполнятся.

Гадание на воске

Следует взять свечу и какую-то емкость, например, миску или чашку, и налить в нее воду. Затем зажечь свечу, когда растопится воск, горячим налить его в воду. Он мгновенно застывает и приобретает причудливые формы.

Существует много трактовок образованных символов. Например, "дерево" означает счастливую жизнь в достатке, "цветок" предвещает тайного поклонника, "собака" – верного друга, "кошка" – тайного врага, а "рыба" – рождение ребенка.

Гадание на желание на зеркале

Перед сном в крещенский вечер надо положить под кровать зеркало, принесенное с улицы, и разложить вокруг него еловые веточки. На зеркале нужно рукой написать свое желание. Если надпись утром исчезнет - желание исполнится.

Гадание на орехах

Нужно рассыпать на стол горсть орехов или, например, семечек, горошин или фасолин. Загадать желание и пересчитать количество предметов. Если они в четном количестве – желание будет исполнено, если же число предметов нечетное – оно не исполнится.

Гадание на имя суженого

Чтобы узнать имя своего будущего мужа, девушка должна выйти на улицу и спросить у первого встречного мужчину, как его зовут – именно таким будет имя ее суженого.

Гадание на суженого

В самый праздник Крещения девушка брала веник и начинала мести избу. Взмахнув справа, она произносила молитву, взмахнув налево, говорила ругательство. Потом посреди комнаты рисовала углем линию и становилась справа от нее, на очищенное молитвой место.

Став, справа от линии, девушка говорила: "Суженый-ряженый, приди передо мной, как лист перед травой". Говорят, будто некоторые девушки благодаря такой ворожбе видели своего будущего жениха, а некоторым являлся черт.

Гадание с расческой

Одно из довольно простых гаданий. Нужно взять расческу и положить ее перед сном под подушку, попросив суженого прийти расчесать волосы. Ночью должен присниться незнакомец, который предложит девушке расчесать волосы – это и будет ее будущий возлюбленный.

Гадание на замужество

Для гадания понадобятся лента и кусок хлеба. Следует положить их в пустой и чистый горшок, ящичек или тазик. С завязанными глазами потянуть первое, что попадется. Если девушка вытащила ленту, скоро жди сватов, если хлеб – свадьба будет, но не в этом году.

Гадание на картах

Перед сном девушка должна положить под подушку четырех королей и сказать: "Суженый мой, ряженый мой, приди на свидание ко мне". Утром ощупью перемешай карты между собой и вытащи одну из них.

Если попался пиковый король – жених будет стариком и ревнивцем, король червовый означает молодого и богатого жениха, крестовый – суженый будет бизнесменом или военным, а бубновый – любимый (вероятно, что именно тот, кто уже давно в сердце девушки).

Гадание на свечах

Считалось, что этот обряд помогал прояснить отношения девушкам, у которых есть любимый. Следует взять коробок, по бокам в него с разных сторон вставить спички и поджечь. Если спички склонялись друг к другу, то молодые будут вместе. Спички разошлись - значит, пара распадется.

Читайте такжеЗимние праздники 2021: полный календарь на январь и февральГадание на кофейной гуще

Девушка должна сварить кофе. Приготовленный напиток надо медленно выпить так, чтобы на дне чашке осталась гуща, которая затем выливается на блюдце. На стенках чашки при этом образуется рисунок, который расшифровывается.

Так, например, размещенные у кромки чашки узоры предвещают скорое исполнение увиденного. "Точки" считались благоприятным знаком, сулящим успех во всех начинаниях. Буква "А" означает победу, "ваза" предвещает получение денег, а "око" призывает к осмотрительности.

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Автор: Алина Вишневская