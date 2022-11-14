Христиане отмечают церковный праздник 14 ноября в честь святых чудотворцев Демьяна и Кузьмы. Эти святые в народе считаются покровителями ремесел, домашней птицы и брака, а также сильными целителями. Им молятся об исцелении тяжелых и затяжных болезней, помощи в труде и учебе, семейном счастье.
Наши предки на Кузьму в последний раз играли свадьбы. После этого свадебный сезон до Рождества прекращали. Молодым на свадьбу выносили коровай и они съедали выпечку вместе.
В народе в этот день отмечали "куриные именины" - резали домашнюю птицу и готовили пироги с курицей, а затем приходили в гости к родным. Женщины несли куриные пироги свёкрам. Также в этот день окропляли святой водой курятник и гнездо, чтобы яиц было много и птицы не болели.
День Кузьмы на Руси считали девичьим праздником. В этот день подруги собирались дома у старшей женщины и справляли вечеринку, занимались рукоделием вместе и готовили большой пирог. На вечер приглашали музыкантов и устраивали танцы.
Что нельзя делать 14 ноября
- После стирки нельзя выливать воду на улицу.
- В этот день нельзя стричь волосы, в том числе и детям.
- Женщинам нельзя ссориться и конфликтовать, иначе отношения испортятся.
- В этот день можно резать куриц, но нельзя резать петухов.
Приметы погоды 14 ноября
- Если день теплый, то зима будет лютой.
- Если на дорогах много грязи, то до января будет тепло.
- Листья на деревьях остались - к затяжной зиме и неурожаю в следующем году.
- Озера покрылись корочкой льда - к скорому резкому похолоданию.