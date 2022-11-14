Народный праздник 14 ноября известен под названиями Кузьма и Демьян, Кузьминки осенние.

Христиане отмечают церковный праздник 14 ноября в честь святых чудотворцев Демьяна и Кузьмы. Эти святые в народе считаются покровителями ремесел, домашней птицы и брака, а также сильными целителями. Им молятся об исцелении тяжелых и затяжных болезней, помощи в труде и учебе, семейном счастье.

Наши предки на Кузьму в последний раз играли свадьбы. После этого свадебный сезон до Рождества прекращали. Молодым на свадьбу выносили коровай и они съедали выпечку вместе.

В народе в этот день отмечали "куриные именины" - резали домашнюю птицу и готовили пироги с курицей, а затем приходили в гости к родным. Женщины несли куриные пироги свёкрам. Также в этот день окропляли святой водой курятник и гнездо, чтобы яиц было много и птицы не болели.

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День Кузьмы на Руси считали девичьим праздником. В этот день подруги собирались дома у старшей женщины и справляли вечеринку, занимались рукоделием вместе и готовили большой пирог. На вечер приглашали музыкантов и устраивали танцы.

Что нельзя делать 14 ноября

После стирки нельзя выливать воду на улицу. В этот день нельзя стричь волосы, в том числе и детям. Женщинам нельзя ссориться и конфликтовать, иначе отношения испортятся. В этот день можно резать куриц, но нельзя резать петухов.

Приметы погоды 14 ноября

Если день теплый, то зима будет лютой.

Если на дорогах много грязи, то до января будет тепло.

Листья на деревьях остались - к затяжной зиме и неурожаю в следующем году.

Озера покрылись корочкой льда - к скорому резкому похолоданию.

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