Какой праздник 14 ноября / фото Pixabay

Христиане отмечают церковный праздник 14 ноября в честь святых чудотворцев Демьяна и Кузьмы. Эти святые в народе считаются покровителями ремесел, домашней птицы и брака, а также сильными целителями. Им молятся об исцелении тяжелых и затяжных болезней, помощи в труде и учебе, семейном счастье.

Наши предки на Кузьму в последний раз играли свадьбы. После этого свадебный сезон до Рождества прекращали. Молодым на свадьбу выносили коровай и они съедали выпечку вместе.

В народе в этот день отмечали "куриные именины" - резали домашнюю птицу и готовили пироги с курицей, а затем приходили в гости к родным. Женщины несли куриные пироги свёкрам. Также в этот день окропляли святой водой курятник и гнездо, чтобы яиц было много и птицы не болели.

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День Кузьмы на Руси считали девичьим праздником. В этот день подруги собирались дома у старшей женщины и справляли вечеринку, занимались рукоделием вместе и готовили большой пирог. На вечер приглашали музыкантов и устраивали танцы.

Что нельзя делать 14 ноября

  1. После стирки нельзя выливать воду на улицу.
  2. В этот день нельзя стричь волосы, в том числе и детям.
  3. Женщинам нельзя ссориться и конфликтовать, иначе отношения испортятся.
  4. В этот день можно резать куриц, но нельзя резать петухов.

Приметы погоды 14 ноября

  • Если день теплый, то зима будет лютой.
  • Если на дорогах много грязи, то до января будет тепло.
  • Листья на деревьях остались - к затяжной зиме и неурожаю в следующем году.
  • Озера покрылись корочкой льда - к скорому резкому похолоданию.

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