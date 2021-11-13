Народный праздник 13 ноября известен под названиями Никодимов день, Юровая.

13 ноября отмечается церковный праздник святого Никодима и преподобного Спиридона, а также богини Макоши. В этот день наши предки чтили рыбаков. Жены давали мужьям с собой на рыбалку пироги, чтобы рыбная ловля удалась.

В эту дату заботились о домашней птице. Хозяева утепляли курятники и проводили уборку. Слабых и старых кур резали и готовили бульон. В эту дату нужно обязательно съесть выпечку с курицей – тогда в доме будет хорошо ладиться любая работа.

Что нельзя делать 13 ноября

Охотникам и рыбакам нельзя ссориться друг с другом, иначе вернутся домой с пустыми руками. Потерять пуговицу – плохой знак, это предвещает болезнь. В эту дату нельзя общаться с незнакомцами на улице.

Приметы погоды 13 ноября

Мелкий дождь означает, что дожди будут идти еще долго.

Снегири начали петь – скоро зима настанет.

Солнечная и ясная погода – к скорому похолоданию.

Если птицы много поют, то будет тепло, а если пения не слышно – скоро похолодает.

Автор: Екатерина Пулатова