Христианская церковь в этот день призывает почтить память нескольких святых.

Преподобные Спиридон и Никодим жили в XII веке, были просвирниками в Киево-Печерской лавре. Оба происходили из простого народа, были неграмотными. Спиридон пришел в святую обитель в молодости, за благочестивую жизнь и многие труды стал пресвитером. Никодим был его сотрудником, святые пробыли вместе около 30 лет. Мощи святых почивают в Антониевой пещере.

В честь памяти Спиридона и Никодима сегодня отмечается народный праздник 13 ноября - Никодимов день.

Православный праздник 13 ноября - день памяти мученика Епимаха

Читайте также13 ноября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьСвятой происходил из Египта, был воспитан в благочестии и вере, в юности ушел в пустыню. Жил совершенно один, всё время молился Богу. Когда Епимах услышал, что в Александрии началось гонение на христиан, он отправился в город, чтобы морально поддержать верующих.

В Александрии нашел капище, где язычники отмечали свой праздник, и уничтожил идолов. Идолопоклонники схватили его и отвезли к своему начальнику, который заключил Епимаха в темницу. Там он встретил многих христиан и укрепил их в вере. Верующих долго мучили, а затем казнили мечом.

Приметы 13 ноября

сильный ветер сегодня - в ближайшие дни тепла ждать не стоит;

пошел мокрый снег - зима будет долгой и морозной;

потерять пуговицу 13 ноября - вас кто-то сглазил;

съесть блюдо из курицы в этот день - быть счастливым весь год.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки верили, что 13 ноября колдунам и ведьмам проще сглазить человека и навести на него порчу. Именно поэтому люди старались не выходить из дома и не разговаривать с незнакомцами, чтобы отпугнуть негативную энергетику. Если уж по делам ехать нужно, то положите в карман зеленую нить и ходите с ней весь день, а вечером сожгите.

Что можно делать 13 ноября

В этот день славяне проводили кур в зимние закуты, утепляли курятники и готовили разные блюда из курицы. 13 ноября охотники уходили в лес за добычей, а рыбаки отправлялись ловить красную рыбу. Существовало поверье, что первый улов нужно продать, а на вырученные деньги купить свечу и поставить в храме. Тогда весь сезон будет удачным и семья не останется без еды.

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Автор: Кристина Кащавцева