Народный праздник 13 февраля / фото REUTERS

Христиане отмечают церковный праздник 13 февраля святого Никиты Печерского, затворника Киево-Печерской лавры. Он исцелял людей с болезнями зрения и слепотой. Святого считают защитником от молний и пожаров, а также глазных болезней. 

13 февраля читают молитву святому Никите для защиты жилья от пожаров. Также святому молятся для исцеления от глазных болезней. Эта дата опасна из-за повышенной вероятности ссор, конфликтов и ревности, поэтому 13 февраля важно быть снисходительнее к родным.

Что нельзя делать 13 февраля

  1. Нельзя играть с огнем, иначе разгневаете святого.
  2. В этот день не стоит врать - обман обязательно раскроется.
  3. Плохой сон нельзя никому рассказывать, иначе сбудется.

Приметы погоды 13 февраля

  • Вороны громко кричат - к снежной метели.
  • Дрова в печи громко шипят - к потеплению.
  • Если птицы роются в снегу, то будет дождь или мокрый снег.
  • Ясная ночь сулит солнечную погоду.

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