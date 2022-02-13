Народный праздник 13 февраля имеет названия Никита Новгородский, Никита пожарник.

Христиане отмечают церковный праздник 13 февраля святого Никиты Печерского, затворника Киево-Печерской лавры. Он исцелял людей с болезнями зрения и слепотой. Святого считают защитником от молний и пожаров, а также глазных болезней.

13 февраля читают молитву святому Никите для защиты жилья от пожаров. Также святому молятся для исцеления от глазных болезней. Эта дата опасна из-за повышенной вероятности ссор, конфликтов и ревности, поэтому 13 февраля важно быть снисходительнее к родным.

Что нельзя делать 13 февраля

Нельзя играть с огнем, иначе разгневаете святого. В этот день не стоит врать - обман обязательно раскроется. Плохой сон нельзя никому рассказывать, иначе сбудется.

Приметы погоды 13 февраля

Вороны громко кричат - к снежной метели.

Дрова в печи громко шипят - к потеплению.

Если птицы роются в снегу, то будет дождь или мокрый снег.

Ясная ночь сулит солнечную погоду.

Вас также могут заинтересовать новости: