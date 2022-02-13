Народный праздник 13 февраля / фото REUTERS
Христиане отмечают церковный праздник 13 февраля святого Никиты Печерского, затворника Киево-Печерской лавры. Он исцелял людей с болезнями зрения и слепотой. Святого считают защитником от молний и пожаров, а также глазных болезней.
13 февраля читают молитву святому Никите для защиты жилья от пожаров. Также святому молятся для исцеления от глазных болезней. Эта дата опасна из-за повышенной вероятности ссор, конфликтов и ревности, поэтому 13 февраля важно быть снисходительнее к родным.
Что нельзя делать 13 февраля
- Нельзя играть с огнем, иначе разгневаете святого.
- В этот день не стоит врать - обман обязательно раскроется.
- Плохой сон нельзя никому рассказывать, иначе сбудется.
Приметы погоды 13 февраля
- Вороны громко кричат - к снежной метели.
- Дрова в печи громко шипят - к потеплению.
- Если птицы роются в снегу, то будет дождь или мокрый снег.
- Ясная ночь сулит солнечную погоду.