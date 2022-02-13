Какой православный праздник 13 февраля отмечают христиане и о чем важно помнить в этот день - узнайте на УНИАН.

Святитель Никита жил в те времена, когда на Руси правил князь Изяслав Ярославович. Точных данных о его жизни не сохранилось, известно только, что Никита рано принял монашеский постриг и постоянно боролся с искушениями дьявола. Существует легенда, будто однажды бес явился к святому в образе ангела и сказал ему перестать молиться, а только читать священные книги. Никита долго так жил, пока игумен Киево-Печерского монастыря не изгнал дьявола из души святителя.

После этого случая Никита стал образцовым подвижником, а позднее - епископом Новгорода. За свою жизнь совершил множество чудесных деяний, мог даже тушить пожары.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 13 февраля - Никита-Пожарник.

Православный праздник 13 февраля - день памяти мучеников-бессребреников Кира и Иоанна

Известно, что Кир жил в Александрии, был врачом, лечил людей безвозмездно. Проповедовал Евангелие, многих язычников обратил ко Христу. Считал, что исцелять нужно не только от телесных, но и от душевных недугов. В те времена, когда царь Диоклетиан начал гонение на христиан, Кир уехал в Аравийскую пустыню и стал отшельником, но продолжал помогать людям молитвой.

Иоанн жил в то же время в городе Едессе. Услышал о святом Кире, отыскал его и стал верным последователем. Вскоре бессребреники услышали о том, что в Египте схвачена христианка и тремя дочерьми. Кир и Иоанн поехали к ней на помощь, опасаясь, что девушка в муках отречется от Господа. Они навестили ее в темнице и укрепили ее дух. Правитель города узнал об этом, арестовал и мужчин тоже, подверг всех христиан страшным мучениям, а затем казнил.

Приметы 13 февраля

птицы роются в снегу - будет сырая погода;

вороны громко кричат - к метели;

случился пожар в этот день - на хозяев дома навели порчу;

люди, рожденные 13 числа, обладают хорошим воображением и талантом к искусству.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки считали, что в этот день нельзя выходить из дома после заката солнца. Если проигнорировать запрет, человека ждет вереница несчастий и сглаз. Также не стоит разжигать огонь - в доме и в отношениях. Не рекомендуется ссориться и обижаться, иначе проживете год в бедности и одиночестве.

Что можно делать 13 февраля

Православная церковь считает, что в эту дату стоит молиться Никите Новгородскому о здравии и защите от бед. Наши предки 13 февраля занимались укреплением дома, делали ремонт, проверяли исправность всех конструкций. Особенно важным делом была проверка надежности крыши, так как если она хлипкая, то на нее может взобраться домовой и разрушить.

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