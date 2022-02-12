Народный праздник 12 февраля получил названия Трёхсвятие, Васильев день.

Христиане отмечают церковный праздник 12 февраля в честь трех святых Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. По старому стилю этот день был концом января и по нему определяли погоду на февраль.

12 февраля чтили трех святых и молились им о семейном благополучии, достатке, взаимопонимании с детьми. В этот день детей стараются воспитывать в любви и баловать. Девушки в эту дату привораживают любимого. На Троесвятие проводили ритуал на мир в семье: на целый день выставляли старую обувь за порог.

По народным поверьям, кто проведет 12 февраля с семьей и детьми, тот весь год будет счастливым. А если вы поссорились с кем-то, то нужно попросить прощения и помириться - тогда святые вас благословят.

Что нельзя делать 12 февраля

Нельзя ругать и бить ребенка сегодня, иначе он никогда не будет послушным. Нельзя стирать одежду, вязать, вышивать и прясть. Подковывать коней нельзя, иначе будут болеть руки и ноги.

Приметы погоды 12 февраля

Луна красноватого цвета - к сильному ветру.

Северный ветер сулит похолодание.

Солнце скрывается в тучах - к метели.

Лошадь часто ложится на землю - скоро снег выпадет.

Если деревья покрылись инеем, то скоро потеплеет.

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