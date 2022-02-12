Какой православный праздник 12 февраля отмечают христиане и что нужно делать сегодня - узнайте на УНИАН.

В те времена, когда в XI веке в Константинополе были распри, люди превозносили трех святых: Иоанна Златоуста, Григория Богослова и Василия Великого. Народ не мог решить, кто из святителей важнее остальных и на этой почве возникали споры. Конфликты были оскорбительны для христианской веры, поэтому все трое святых явились к епископу Иоанну, чтобы убедить людей не ссориться, так как каждый из святителей и все они вместе - едины.

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Православный праздник 12 февраля - день памяти священномученика Ипполита

Святой Ипполит был епископом Остии, что находится в Римском устье. Когда он узнал о гонениях на христиан и страданиях их за веру, несмотря на преклонные лета, явился на суд и уличил язычников в бесчеловечных поступках. За это Ипполита долго мучили, а затем связали и бросили в море. Мощи его до сих пор хранятся в Риме.

Приметы 12 февраля

снег падает крупными хлопьями - наступит оттепель;

ясное небо при северном ветре - к морозам;

луна сегодня красного цвета - ждать сильных ветров;

вороны собираются у дома прячутся под крышу - к метели.

Что сегодня нельзя делать

Православная церковь в этот день категорически запрещает ссориться - конфликт затянется надолго. Если вы уже находитесь с кем-то в спорах, духовные наставники рекомендуют 12 февраля помириться. Женщинам в эту дату запрещено шить, вышивать и вязать на спицах.

Что можно делать 12 февраля

Мужчины в этот день издавна занимались хозяйством - ремонтом и облагораживанием приусадебного участка. Также можно что-нибудь починить в доме - такие действия привлекут благополучие. Наши предки проводили ритуал, чтобы привлечь удачу на будущий год - выставляли за дверь старую пару обуви.

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