В те времена, когда в XI веке в Константинополе были распри, люди превозносили трех святых: Иоанна Златоуста, Григория Богослова и Василия Великого. Народ не мог решить, кто из святителей важнее остальных и на этой почве возникали споры. Конфликты были оскорбительны для христианской веры, поэтому все трое святых явились к епископу Иоанну, чтобы убедить людей не ссориться, так как каждый из святителей и все они вместе - едины.
Читайте такжеСретение Господне 2022: дата, история, традиции и запреты праздникаЕпископ рассказал об этом людям и с тех пор стали отмечать православный и народный праздник 12 февраля - Собор Трех Святых или Трехсвятие.
Православный праздник 12 февраля - день памяти священномученика Ипполита
Святой Ипполит был епископом Остии, что находится в Римском устье. Когда он узнал о гонениях на христиан и страданиях их за веру, несмотря на преклонные лета, явился на суд и уличил язычников в бесчеловечных поступках. За это Ипполита долго мучили, а затем связали и бросили в море. Мощи его до сих пор хранятся в Риме.
Приметы 12 февраля
- снег падает крупными хлопьями - наступит оттепель;
- ясное небо при северном ветре - к морозам;
- луна сегодня красного цвета - ждать сильных ветров;
- вороны собираются у дома прячутся под крышу - к метели.
Что сегодня нельзя делать
Православная церковь в этот день категорически запрещает ссориться - конфликт затянется надолго. Если вы уже находитесь с кем-то в спорах, духовные наставники рекомендуют 12 февраля помириться. Женщинам в эту дату запрещено шить, вышивать и вязать на спицах.
Что можно делать 12 февраля
Мужчины в этот день издавна занимались хозяйством - ремонтом и облагораживанием приусадебного участка. Также можно что-нибудь починить в доме - такие действия привлекут благополучие. Наши предки проводили ритуал, чтобы привлечь удачу на будущий год - выставляли за дверь старую пару обуви.