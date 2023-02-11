Народный праздник 11 февраля известен под названиями Лаврентьев день, Игнат Холодный.

Христиане отмечают церковный праздник 11 февраля в честь священномученика Игнатия Богоносца, а также в честь монаха Киево-Печерской лавры Лаврентия Туровского.

В народе в давние времена дату 11 февраля считали неблагоприятной и трудной. Считалось, что в этот день на земле проказничают ведьмы и нарушают все планы. По давним поверьям, ведьмы "прятали" болезни и неприятности среди травы, и прикапывали снегом. И если по такой траве случайно пройдет человек или её съест животное, то можно заболеть. Чтобы защититься от ведьм, по дому раскладывали цветки чертополоха.

11 февраля считался неудачным днем для любых начинаний и ответственных дел. Поэтому в этот день не делали новой работы, а сидели дома, топили печь и проводили уборку. Хозяйки в эту дату выпекали курник - пирог с курицей. Верили, что куриное мясо в этот день приносит здоровье и удачу.

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Что нельзя делать 11 февраля

В этот день по возможности не стоит начинать новых дел, назначать важные встречи и переезжать. Нельзя ничего поднимать с земли и с дороги, и особенно приносить найденные вещи в дом. Такие вещи могут быть заговорены на болезнь или порчу.

Приметы погоды 11 февраля

Луна красноватого цвета - к мощному холодному ветру.

Если дым от костра выгибается дугой, то скоро потеплеет.

Лед на озерах и реках начал таять - к скорому потеплению, которое затянется надолго.

Дрова плохо горят и пламя очень слабое - к потеплению.

Если день очень ветреный, то весна будет дождливой.

Утром холодно, а днём потеплело - погода во второй половине февраля будет нестабильной.

Если день морозный, но солнечный, то весна будет поздней, но теплой.

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