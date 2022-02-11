Что сегодня нельзя делать, а какие традиции обязательно нужно соблюдать - узнайте на УНИАН.

Святой Лаврентий был затворником Печерским, а затем епископом Туровским. Известно, что он вел подвижнический образ жизни в монастыре, построенном князем Изяславом, а затем поступил в саму Печерскую обитель. Прославился благодаря своим трудам, а также дару исцеления. Скончался в 1112 году.

В честь памяти святого Лаврентия сегодня отмечается народный праздник 11 февраля - Лаврентьев день.

Православный праздник 11 февраля - перенесение мощей Игнатия Богоносца

Согласно поверью, святой Игнатий был тем самым ребенком, которого Иисус брал на руки и предрекал всем людям ощущать себя детьми, чтобы войти в Царство Божие. Кроме того, как говорил сам Игнатий, он всегда носил Бога в сердце, потому и назвали его Богоносцем.

Читайте такжеСретение Господне 2022: дата, история, традиции и запреты праздникаРодился святой в Антиохии, там же стал епископом. Был учеником апостолов Иоанна и Павла, помогал им в проповедях. Трудился постоянно: помогал нуждающимся, укреплял людей в их вере, обучал христианским традициям и боролся с еретиками. Во времена правления императора Траяна пострадал за Христа и был растерзан львами.

Приметы 11 февраля

слышно шум леса - ждать оттепели;

сильный ветер 11 февраля - год будет дождливым;

луна красного цвета - к сильным ветрам;

легонько ударить мужа стиральной доской - к счастью и взаимопониманию в семье.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки верили, что в эту дату нужно осторожно обращаться с режущими предметами - последствия травмы могут быть ужасными. Супругам категорически запрещено ссориться - не помиритесь долго. Женщинам не нужно заниматься тяжелым физическим трудом, иначе есть риск навлечь на себя болезни.

Что можно делать 11 февраля

В народе эта дата называлась "Ведьмин день", считалось, что именно сегодня нечисть выходит в мир живых. Для того, чтобы защититься от нее, нужно было с раннего утра разложить по дому веточки чертополоха. Хозяйки сегодня пекли кулебяку - закрытый пирог с капустой. Все члени семьи должны были съесть по кусочку, чтобы быть здоровыми и счастливыми.

Вас также могут заинтересовать новости: