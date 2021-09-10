В народном календаре этот день известен под названиями Анна и Савва Скирдники, Анна пророчица.

10 сентября отмечается церковный праздник святых Моисея Мурина, Саввы Крыпецкого и Анны Пророчицы. Этим святым молятся об исцелении от пьянства. В этот день крестьяне вывозили из поля последнее сено и укладывали в скирды. Чтобы урожай не испортился, его обрызгивали святой водой.

С этого периода начинаются осенние ярмарки. В этот день нужно съесть грибной пирожок. 10 сентября проводят ритуал для удачной сделки или выгодной торговли: срывают на поле несколько колосков и закапывают в землю.

Что нельзя делать 10 сентября

Нельзя ходить в лес – можно легко заблудиться. Мужчинам нельзя разговаривать с тещей и ходить к ней в гости, иначе с невестой или женой случится беда либо болезнь. Нельзя ругаться матом, иначе будут неприятности.

Приметы погоды 10 сентября

Дождь с грозой сулят теплую осень.

Журавли ещё не улетели на зимовку – зима будет поздней и теплой.

Желтая береза – к хорошему урожаю опят.

Сухая погода – к поздним заморозкам.

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Автор: Екатерина Пулатова