10 сентября народный праздник / фото ua.depositphotos.com
10 сентября отмечается церковный праздник святых Моисея Мурина, Саввы Крыпецкого и Анны Пророчицы. Этим святым молятся об исцелении от пьянства. В этот день крестьяне вывозили из поля последнее сено и укладывали в скирды. Чтобы урожай не испортился, его обрызгивали святой водой.
С этого периода начинаются осенние ярмарки. В этот день нужно съесть грибной пирожок. 10 сентября проводят ритуал для удачной сделки или выгодной торговли: срывают на поле несколько колосков и закапывают в землю.
Что нельзя делать 10 сентября
- Нельзя ходить в лес – можно легко заблудиться.
- Мужчинам нельзя разговаривать с тещей и ходить к ней в гости, иначе с невестой или женой случится беда либо болезнь.
- Нельзя ругаться матом, иначе будут неприятности.
Приметы погоды 10 сентября
- Дождь с грозой сулят теплую осень.
- Журавли ещё не улетели на зимовку – зима будет поздней и теплой.
- Желтая береза – к хорошему урожаю опят.
- Сухая погода – к поздним заморозкам.
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