10 октября народный праздник / фото REUTERS
Христиане отмечают 10 октября церковный праздник преподобного Савватия Соловецкого. Этот день посвящали пчеловодам. Пчеловоды молились святому Савватию о хорошем урожае меда и здоровье пчел.
10 октября также отмечается детский праздник. Родители старались порадовать или угостить детей. Мамы молились святому Савватию о здоровье и благополучии ребенка.
Что нельзя 10 октября
- В этот день считается грехом работать и выполнять работу по дому.
- Нельзя начинать никаких дел, иначе они закончатся неудачей.
Приметы погоды 10 октября
Северный ветер дует к холодной зиме, а южный – к теплой.
Гроза в этот день предвещает короткую зиму без снега.
Если на елке или сосне много шишек, то зима будет холодной
Первый снег сегодня означает, что через 40 дней наступит зима.