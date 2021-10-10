10 октября народный праздник / фото REUTERS

Христиане отмечают 10 октября церковный праздник преподобного Савватия Соловецкого. Этот день посвящали пчеловодам. Пчеловоды молились святому Савватию о хорошем урожае меда и здоровье пчел. 

10 октября также отмечается детский праздник. Родители старались порадовать или угостить детей. Мамы молились святому Савватию о здоровье и благополучии ребенка.

Что нельзя 10 октября

  1. В этот день считается грехом работать и выполнять работу по дому.
  2. Нельзя начинать никаких дел, иначе они закончатся неудачей.

Приметы погоды 10 октября

  • Северный ветер дует к холодной зиме, а южный – к теплой.

  • Гроза в этот день предвещает короткую зиму без снега.

  • Если на елке или сосне много шишек, то зима будет холодной

  • Первый снег сегодня означает, что через 40 дней наступит зима.

Автор: Екатерина Пулатова