Христиане отмечают 10 октября церковный праздник преподобного Савватия Соловецкого. Этот день посвящали пчеловодам. Пчеловоды молились святому Савватию о хорошем урожае меда и здоровье пчел.

10 октября также отмечается детский праздник. Родители старались порадовать или угостить детей. Мамы молились святому Савватию о здоровье и благополучии ребенка.

Северный ветер дует к холодной зиме, а южный – к теплой.

Гроза в этот день предвещает короткую зиму без снега.

Если на елке или сосне много шишек, то зима будет холодной