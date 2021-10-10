Христиане в этот день чтут память нескольких святых.

Савватий жил в XV веке и сначала подвизался в обители Кирилла Белозерского, но тяготился славой за подвиги и поэтому отправился на Валаам. Еще позже удалился на Соловецкий остров вместе с отшельником Германом.

На острове жизнь отшельников была тяжела, но они терпели всё ради Христа. Через шесть лет Герман уехал с острова, Савватий остался один. Когда Господь дал ему знамение о скорой кончине, святой уехал с острова на твердую землю, исповедовался, причастился Святых Тайн и скончался на реке Выге в 1435 году.

В честь Савватия Соловецкого сегодня отмечается народный праздник 10 октября - Савватий-пчельник.

Православный праздник 10 октября - день памяти мученика Каллистрата

Читайте такжеИменины 10 октября: как назвать ребенка и кого поздравить с Днем ангелаКаллистрат происходил из Карфагена и был воином во времена правления Диоклетиана. Отец его тоже был воином, служил при Понтие Пилате, был свидетелем страданий Иисуса Христа. Тогда он уверовал в него и посвятил в свою веру сына.

Диоклетиан узнал о том, что Карфаген верует в христианство и подверг его страшным мучениям. Он переносил страдания терпеливо, отчего вся дружина его также уверовала в силу Господа, за что их тоже мучили. Виды, что мученики остаются невредимыми, воины Диоклетиана отрубили всем головы.

Приметы 10 октября

ранний листопад - к теплой осени и снежной зиме;

галки и вороны кричат - к дождю;

гром на Савватия пчельника - к бесснежной, короткой и мягкой зиме;

облака плывут в октябре с севера на юг - к солнечной погоде, с юга на север - к ненастной.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день категорически нельзя работать, иначе весь труд пойдет прахом. Также не стоит ссориться, нецензурно выражаться и негативно мыслить. Не берите денег в долг, иначе не сможете их вовремя отдать.

Что можно делать 10 октября

Славяне издавна считали, что 10 октября можно и нужно заниматься пчелами. В основном, они подготавливали улья на зимний период. Женщины пекли печенье с медом, но угощать им можно было только семью - знакомым и соседям давать нельзя.

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Автор: Кристина Кащавцева