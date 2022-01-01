1 января христиане отмечают церковный праздник святого Вонифантия Римского, а также монаха Киево-Печерского монастыря Ильи Печерского. 1 января является началом года со времен указа Петра I в 1699 году.
В Украине Новый год отмечается с большим размахом и богатым столом. Тем не менее верующие в этот праздник постятся, поскольку ещё продолжается Рождественский пост. По народным верованиям, 1 января будет удачная торговля. Чтобы выручка была хорошей, первому покупателю нужно уступить в цене хотя бы на гривну.
Покровитель этого дня Вонифатий Римский считается покровителем здоровья и трезвости. Чтобы получить благословение святого, в этот праздник стоит отказаться от алкоголя. Также Вонифантию молятся об излечении себя или другого человека от пьянства.
Что нельзя делать 1 января
- Не стоит тяжело работать в этот день, иначе год будет тяжелым.
- Выносить мусор 1 января - к беде.
- Нельзя встречать Новый год в долгах.
Приметы погоды 1 января
- Ветреный день сулит большой урожай орехов в следующем году.
- Если луну отчетливо видно, то летом будет хорошая погода.
- Теплый бесснежный день - к нескорым заморозкам.
- Если деревья покрыты инеем, то этот год будет плодородным.