Народный праздник 1 января имеет названия Илья Муромский, Вонифатий, Новый год.

1 января христиане отмечают церковный праздник святого Вонифантия Римского, а также монаха Киево-Печерского монастыря Ильи Печерского. 1 января является началом года со времен указа Петра I в 1699 году.

В Украине Новый год отмечается с большим размахом и богатым столом. Тем не менее верующие в этот праздник постятся, поскольку ещё продолжается Рождественский пост. По народным верованиям, 1 января будет удачная торговля. Чтобы выручка была хорошей, первому покупателю нужно уступить в цене хотя бы на гривну.

Покровитель этого дня Вонифатий Римский считается покровителем здоровья и трезвости. Чтобы получить благословение святого, в этот праздник стоит отказаться от алкоголя. Также Вонифантию молятся об излечении себя или другого человека от пьянства.

Что нельзя делать 1 января

Не стоит тяжело работать в этот день, иначе год будет тяжелым. Выносить мусор 1 января - к беде. Нельзя встречать Новый год в долгах.

Приметы погоды 1 января

Ветреный день сулит большой урожай орехов в следующем году.

Если луну отчетливо видно, то летом будет хорошая погода.

Теплый бесснежный день - к нескорым заморозкам.

Если деревья покрыты инеем, то этот год будет плодородным.

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