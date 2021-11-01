Народный праздник 1 ноября известен под названиями Иванов день, Проводы осени, Святой Садок.

В первый день последнего осеннего месяца отмечается церковный праздник день в честь священномученика Садока. Этот святой считается покровителем умерших без покаяния. Наши предки молились Садоку, чтобы он уберег от напрасной и внезапной смерти.

На Руси 1 ноября устраивали проводы осени и встречу зимы. На обеденный стол обязательно ставили блюда с курицей: супы, мясные пироги и кашу. Если 1 ноября во двор залетела сорока – это хорошая примета. Значит в доме всегда будет достаток. Католики в этот день празднует День всех святых.

Что нельзя делать 1 ноября

Нельзя открывать окна в доме, чтобы через них нечисть не влетела. Нельзя спорить и ссориться в этот день. Сегодня запрещено стирать и высушивать одежду на улице и на балконе.

Приметы погоды 1 ноября

Если день теплый, то и зима будет теплой, а весна – ранней.

Дождливый день означает, что в ноябре снега не будет.

Первый снег сегодня – к холодной и снежной зиме.

Чем выше в небе летят птицы, тем больше снега выпадет зимой.

Автор: Екатерина Пулатова