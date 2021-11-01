Народный праздник 1 ноября / фото pixabay.com
В первый день последнего осеннего месяца отмечается церковный праздник день в честь священномученика Садока. Этот святой считается покровителем умерших без покаяния. Наши предки молились Садоку, чтобы он уберег от напрасной и внезапной смерти.
На Руси 1 ноября устраивали проводы осени и встречу зимы. На обеденный стол обязательно ставили блюда с курицей: супы, мясные пироги и кашу. Если 1 ноября во двор залетела сорока – это хорошая примета. Значит в доме всегда будет достаток. Католики в этот день празднует День всех святых.
Что нельзя делать 1 ноября
- Нельзя открывать окна в доме, чтобы через них нечисть не влетела.
- Нельзя спорить и ссориться в этот день.
- Сегодня запрещено стирать и высушивать одежду на улице и на балконе.
Приметы погоды 1 ноября
- Если день теплый, то и зима будет теплой, а весна – ранней.
- Дождливый день означает, что в ноябре снега не будет.
- Первый снег сегодня – к холодной и снежной зиме.
- Чем выше в небе летят птицы, тем больше снега выпадет зимой.