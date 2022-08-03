Когда Успенский пост в 2022 году и разрешено ли в этот период выходить замуж - узнайте в материале УНИАН.

Согласно церковным канонам, когда два человека решают создать любовный союз, их брак заключается не только в ЗАГСе, но и на небесах. Однако, для того, чтобы таинство прошло удачно, важно придерживаться определенных правил, иначе, новоиспеченная семья обрекает себя на неудачи. УНИАН выяснил, почему нельзя играть свадьбы в пост и в какие дни лучше это сделать.

Ранее мы составляли подробный лунный календарь на август 2022, чтобы вы могли планировать свои дела на удачные даты.

Почему нельзя играть свадьбу в августе - основные причины

Успенский пост 2022 будет длиться с 14 по 28 августа - в этот период православные верующие полностью отдают себя Богу. Люди ограничивают себя в пище и действиях, а также молятся, чтобы очистить душу.

Согласно Библии, Пресвятая Дева Мария две недели готовила себя к иной жизни. Дни и ночи она проводила в молитве за тех, кто нуждается в помощи, и полностью отказалась от мирских удовольствий. Так же точно должны поступать и христиане сейчас - если вы нарушаете запрет, то святые воспринимают это, как оскорбление, и могут наказать вас за неуважение к ним.

Поэтому, если вы хотите жениться именно в августе, то лучше сделать это или до 14 числа, или после 28. Ранее УНИАН составлял подробный календарь свадеб на 2022 год и рассказывал, как называются годовщины свадеб, а также какие подарки будут наиболее удачными в эти даты.

В церковном календаре существует несколько дней, когда влюбленным нельзя расписываться:

во вторник, четверг и субботу в течение всего года, а венчаться можно только в воскресенье;

во время Великого, Рождественского, Успенского, а также Петропавловского постов;

на Святки;

в период Седмиц - Мясопустной, Пасхальной и Сырной недель;

накануне больших церковных праздников.

Для того, чтобы вы случайно не запланировали торжество на запретный день, мы предлагаем православный календарь на август 2022, где указаны все самые важные даты месяца.

Если всё-таки вышло так, что церемонию вы не можете назначить на нейтральный день, то на праздничном столе обязательно должны быть постные блюда, а приглашенные гости и вы должны помолиться святой Богородице, попросить у нее прощения и благополучия для своей семьи.

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