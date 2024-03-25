В светлый праздник Благовещения к Пресвятой Деве обращаются с самыми важными просьбами.

25 марта по новому церковному календарю (7 апреля по старому) православные отмечают большой праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день вспоминают, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть - о том, что она родит Сына Божьего.

В праздник Благовещение к Божьей Матери обращаются с особыми молитвами - просят здоровья, защиты, помощи в трудных ситуациях, прощении грехов, а также благодарят за полученные блага. Молитв Богородице есть много, можно выбрать любую из них - главное не то, какой молитве и о чем молиться, а то, насколько сильна ваша вера. Какие молитвы на Благовещение можно прочесть в этот день - в материале.

Молитва на Благовещение Богородицы

Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя: ум мой обогати. Ступати право мя настави, путем Христовых заповедей. Бдети к песни укрепи, уныния сон отягощающи. Связана пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богоневесто. В нощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляюще мя. Жизнедателя Бога рождшая, умервщлена мя страстьми оживи. Небесная ми улучити веселия, со всеми святыми, сподоби. Пресвятая Дево, услыши глас непотребнаго раба Твоего. Струю давай мне слезам. Пречистая, души своея скверну очищающи. Стенания от сердца приношу. Душетленных мя пакостей избави, Христа прилежно умоляющи; Ему же честь и поклонение подобает ныне и присно, и во веки веков, аминь.

Молитва Богородице перед иконой Благовещения

Приими, Всеблагомощная, Пречистая Госпоже Владычице Богородительнице, сия честныя дары, Тебе единей прикладныя от нас, недостойных рабов Твоих, от всех родов избранная, всех тварей небесных и земных вышшая явльшаяся. Понеже бо Тебе ради бысть Господь сил с нами, и Тобою Сына Божия познахом, и сподобихомся Святаго Тела Его и Пречистыя Крове Его. Темже блаженна еси в родех родов, Богоблаженная, Херувимов светлейши и Серафимов честнейши сущая. И ныне, Всепетая Пресвятая Богородице, не престай молящися о нас, недостойных рабех Твоих, еже избавитися нам от всякаго совета лукаваго и от всякаго обстояния, и сохранитися нам неврежденным от всякаго ядовитаго прилога диавольскаго. Но даже до конца молитвами Твоими неосужденных нас соблюди, яко да Твоим заступлением и помощию спасаеми, славу, хвалу, благодарение и поклонение за вся в Троице Единому Богу и всех Создателю возсылаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Богородице о замужестве, любви и детях

О, Пресвятая, Богоизбранная Дево, Святаго Утешителя Духа Всенепорочная Невесто, Пребожественнаго же Отца Небеснаго Дщерь Превожделенная, посреде терния мира сего Тем обретенная, яко крин пресветлый добротою девства блистающийся, да Сыну Божию Чистая Матерь Неискусобрачная будеши! Что убо воздадим Тебе в пресветлый день сей Благовещения, воньже Архангела Гавриила красотою безмернаго девства Своего удивила еси и от того неизреченное обрадование восприяла еси? Что принесем Тебе за вся утешения Твоя, имиже возвеселила еси в день сей весь мир видимый и невидимый, наипаче же падший древле род человечь? Днесь спасения нашего начало и еже от века таинства явление: ныне убо Слово Божие тихо сниде с небес, яко капля каплющая на землю, и вселися в Твою Богоблагодатную девственную утробу и бысть Плоть спасения нашего ради. Сего ради днесь Ангели ликуют на небесех и вся тварь веселится и радуется, празднующе начало свобождения своего от работы нетления в свободу славы чад Божиих. Ныне радуется женское естество, Евы ради падшее, та бо повинувшися змию печаль роди женам и неудержанно введе смерть. Ты же, Дево, разрешила еси от горькия работы весь род человечь и свободою Христовою естество женское почтила еси, зане девством чистым паки истинную жизнь ввела еси, и сего ради жены, девство держаще, врага яве побеждати начинают. Ныне Адам ликует, видев, яко в пресветлый день сей исполнися на Тебе первое райское благовестие, яко семя Жены сотрет главу змия. С нимже ликовствует ныне весь род человечь, понеже Тобою, Пречистая, упразднися днесь древнее отвращение Божие к человеком, Бога бо паки привела еси к нам. Сего ради молим Тя: исполни нас от превосходящия высоты смирения Своего елика вместити возможем, да принесем Ти во всесвятый день Благовещения Твоего Твоя от Твоих, во еже во всяцем деле блазе не мыслити высокая, но выну в смирении духа пребывати. Сею первейшею добродетелию украшени, в пресветлый день сего праздника Твоего в кротости и чистоте сердца со Архангелом Гавриилом возопием тебе: Радуйся, Благодатная, Радуйся, Обрадованная, Радуйся, Преблагословенная, Господь с Тобою и Тобою с нами во веки веков. Аминь.

Ранее мы публиковали православный календарь на апрель 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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