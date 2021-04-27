Сдобные и ароматные пасхи создадут особую праздничную атмосферу.

Пасхи - традиционный атрибут праздничного стола. В этом году праздник Светлого Воскресения крестового приходится на 2 мая.

Среди множества рецептов этой праздничной сдобы есть мокрая пасха. Она ароматная, мягкая, нежная и совсем не сухая внутри.

Мокрая пасха

Мука - 800-850 г

Сливки 30% - 200 мл

Молоко-100 мл

Дрожжи свежие - 30 г (сухие 10 г)

Сливочное масло - 200 г

Сахар - 200 г

Яйца - 2 шт.

Яичные желтки - 4 шт.

Ванильный экстракт - 1 ч. л.

Изюм, цукаты, сухофрукты - 200 г

Соль - щепотка

Следует заранее промыть и замочить в воде цукаты и сухофрукты, чтобы они смягчились. Затем этот изюм должен высохнуть.

Приготовление опары. Нагреть молоко, добавить дрожжи, одну столовую ложку сахара и 3-4 столовые ложки муки. Все хорошо перемешать, чтобы получиkfcm масса по консистенции похожа на сметану. Накрыть опару пищевой пленкой и положить в теплое место на 30 минут, чтобы опара заметно увеличилась в объеме.

Читайте такжеЛучшая пасха на праздник: как приготовить нежную праздничную сдобуК целым яйцам и желткам добавить щепотку соли и немного взбить до однородного состояния. Всыпать сахар и ванильный экстракт, взбивать 5-7 минут, чтобы растворился сахар, а масса стала густой и пышной.

Растопить сливочное масло до мягкости, или можно заранее достать из холодильника и оставить при комнатной температуре.

Когда опара поднимется – укроется густой дырчатой шапочкой, ее надо постепенно добавлять во взбитые яйца. Затем налить примерно 50 мл теплых сливок и аккуратно перемешать ложкой.

После 2-3 минут размешивания добавить половину мягкого масла, еще немного сливок и примерно 100 граммов просеянной муки. Хорошо вымешать все ложкой.

Добавить вторую часть масла и еще 150-200 граммов муки, немного сливок. Снова размешать, чтобы не было комочков. Повторять процесс, добавив все сливки, а муки должно остаться около 100 граммов.

Накрыть тесто пленкой и положить в теплое место, чтобы оно увеличилось минимум вдвое. Понадобится примерно полтора часа.

Присыпать стол мукой и начать месить руками, переворачивая, складывая пополам и сжимая. Вымешивать следует несколько минут. При этом стоит немного добавить муки, чтобы тесто не растекалось по столу, а было упругой, мягкой круглой грудкой.

Растянуть тесто на столе и посыпать сверху изюмом и цукатами, скрутить. Продолжить месить тесто, чтобы сухофрукты равномерно распределились.

Разделить тесто на равные части, сформировав шарики. Каждый из этих шаров должен занимать треть формы. Накрыть формы с тестом полотенцем и оставить примерно на час, чтобы оно поднялось еще раз.

Отправить пасхи в предварительно разогретую до 180°С духовку и выпекать 30-40 минут, в зависимости от их размеров. Готовность можно проверить с помощью деревянной палочки или зубочистки, проткнув ею кулич – палочка должна выйти сухой.

Оставить куличи полностью остыть, после чего можно наносить глазурь и украшать кондитерской посыпкой или сухофруктами.

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Автор: Алина Вишневская