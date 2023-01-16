УНИАН кратко рассказал про пять мировых религий и их различия.

Религии существуют несколько тысячелетий и выполняют важные функции. Религия помогает человеку найти единомышленников, успокаивает в горе, устанавливает моральные и социальные нормы. Количество верований в современном мире посчитать невозможно, но можно выделить пять главных религий, которые имеют наибольшее количество верующих.

Христианство

Христианство - самая крупная религия в мире, которая насчитывает около 2,5 млрд верующих. Христианство присутствует на всех континентах и почти во всех странах мира. Главной священной книгой христиан является Библия.

Христианство относится к монотеистическим религиям, то есть таким, которые признают наличие только одного Бога. При этом Бог, по христианским верованиям, имеет три ипостаси - Отец, Сын и Святой Дух. Христиане верят, что Бог сотворил мир и людей, а также послал на Землю Иисуса Христа, который соединяет божественную и людскую природу.

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В этой религии насчитывается три самых крупных направления: католицизм, протестантизм и православие, и сотни других направлений. До 11 века они составляли единую церковь, но затем из-за богословских расхождений и политических разногласий случился раскол. Эти направления отличаются между собой главным центром веры (Рим - у католиков, Константинополь - у православных), а также в некоторых богословских вопросах.

Иудаизм

Иудаизм стал первой монотеистической религией в мире, и распространен в основном среди евреев. В мире около 14 миллионов иудеев. Главной религиозной книгой иудеев является Тора или Пятикнижие, которую, по верованиям иудеев, написал пророк Моисей со слов Бога. Иудейские храмы называются синагогами.

Иудеи считают евреев Избранным народом, который должен донести Божественные истины до всех людей. Христианство и иудаизм имеют некоторые общие верования. Однако иудеи не считают, что Иисус был Божьим Сыном и искупил грехи человечества, а убеждены, что каждый человек сам отвечает за свои грехи.

В иудаизме провозглашается обязательным знание и выполнение всех законов Торы. В частности, иудеи регулярно читают Тору, соблюдают особые требования к еде и напиткам (кошерность) и воздерживаются от работы в субботу.

Ислам

Ислам - вторая по численности верующих религия в мире. Около 1,8 млрд человек считают себя мусульманами. Это довольно молодая религия, возникшая в 610 году. Распространена она в основном в странах восточной и южной Азии и на севере Африки.

В переводе с арабского "ислам" означает "покорность". Мусульмане верят, что есть единый Бог Аллах, который передал священную книгу Коран обычному человеку Мухаммеду. Мухаммеда мусульмане почитают как пророка и проповедника.

В исламе запрещены иконы и любые изображения Бога. Мусульмане строго контролируют свой быт, регулярно молятся, выплачивают милостыню и стремятся хотя бы раз в жизни совершить паломничество в Мекку. Раз в году в месяц Рамадан мусульмане соблюдают строгий пост - не едят и не пьют от заката до рассвета.

Буддизм

Буддизм - распространенная в восточной Азии религия, которая насчитывает около 520 миллионов верующих. Буддизм называют "религией без Бога" и считают скорее философским учением, чем набором религиозных практик.

Буддизм основан на учениях Гаутамы Будды - духовного лидера и учителя, который считал, что избавиться от страданий можно с помощью медитации и ограничения своих желаний, сознательного отказа от удовольствий. Учение Будды в буддизме не является божественным откровением, а лишь результатом размышлений и медитаций. Буддисты верят в существование нравственного закона кармы.

Индуизм

Индуизм считают одной из древнейших религий в мире, которая возникла в Индии. Исповедует его примерно 1 млрд человек, в основном в южной и центральной Азии. Индуизм сочетает множество различных течений и верований, в которых отличается восприятие Бога. Некоторые индуисты верят во множество богов, а также божественность некоторых животных (например, коров).

Едиными для большинства индуистов являются вера в вечность души, её перерождение (реинкарнацию) и в карму. В индуизме люди разделяются на различные касты, обозначающие различные сословия.

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