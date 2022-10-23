Почему День тещи 23 октября и как лучше всего поздравить любимую "маму" - узнайте в материале УНИАН.

Ежегодно Международный день тещи отмечается в четвертое воскресенье октября. В 2022-м году праздник выпадает на 23 октября. Событие впервые начали отмечать в 1930-х, как шутку, или альтернативу Дню матери. Со временем, у этого праздника появлялось все больше поклонников - теперь День тещи отмечают по всему миру. УНИАН расскажет, как лучше всего поздравить маму вашей супруги с праздником.

Также сегодня отмечается День рекламщика 2022.

С Днем тещи - поздравления и пожелания

Спасибо, теща дорогая,

Видео дня

За вашу дочь, мою жену!

Как передать вам, я не знаю,

Моей любви к вам глубину!

Красивей тещи нет, наверно,

Вы дали дочке красоту!

Я уважаю вас безмерно

За мудрость, ум и доброту!

С Днём тёщи. Желаю быть самой любимой, уважаемой, обожаемой, весёлой, доброй, чуткой, отзывчивой, славной тёщей, желаю, чтобы дочь и зять ценили Ваш каждый поступок, каждый совет, желаю всегда оставаться ярким огоньком радости и вдохновения для всей семьи.

Вас с днем тещи поздравляю,

Это статус непростой,

Стать зятьку любимой мамой,

Вам приказано судьбой.

Сил желаю и терпения,

Меньше молодежь "пилить"

И союзником для зятя

В начинаниях разных быть.

С Днём тёщи. Желаю сил и терпения, здоровья и вдохновения, оптимизма и доброты, радости и счастья. Будьте самой дорогой, любимой мамой, понимающей, заботливой тёщей. Пусть зять уважает, любит и ценит, пусть каждый день вас радует приятными событиями, улыбками близких и звонким смехом любимых внуков. Будьте озорной, молодой, ласковой, непоседливой, в общем, самой замечательной тёщенькой в мире!

С Днем тещи поздравляю вас!

Вы теща лучшая, и в этом нет сомненья.

Желанья ваши пусть исполнятся сейчас,

Пусть окружит повсюду восхищенье.

Пускай родные только радуют всегда,

Пускай здоровье не подводит в жизни.

Спокойной будет пусть у вас душа

И будет каждый день безукоризнен.

С Днём тёщи. Желаю быть самой весёлой и озорной, самой доброй и чуткой, самой красивой и умной, самой бодрой и жизнерадостной, самой любимой и любящей тёщей на всей планете. Здоровья Вам и семейного благополучия, уважения и достатка в жизни. И пусть Ваш зять всегда Вас осыпает комплиментами и добрыми словами.

Поздравления пишу

Для любимой тещи,

Я ей очень дорожу,

Жить желаю дольше.

Пусть здоровье не шалит,

Только крепче станет,

И как будто бы магнит

Счастье к тебе тянет!

Поздравляю с Днём тёщи и от души желаю, чтобы зять на руках носил и цветы дарил, чтобы каждый день Вам дарил счастье, радость, любовь и поддержку близких. Будьте самой лучшей, доброй, заботливой, понимающей, любимой, весёлой и бойкой тёщей!

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