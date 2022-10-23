Ежегодно Международный день тещи отмечается в четвертое воскресенье октября. В 2022-м году праздник выпадает на 23 октября. Событие впервые начали отмечать в 1930-х, как шутку, или альтернативу Дню матери. Со временем, у этого праздника появлялось все больше поклонников - теперь День тещи отмечают по всему миру. УНИАН расскажет, как лучше всего поздравить маму вашей супруги с праздником.
Также сегодня отмечается День рекламщика 2022.
С Днем тещи - поздравления и пожелания
Спасибо, теща дорогая,
За вашу дочь, мою жену!
Как передать вам, я не знаю,
Моей любви к вам глубину!
Красивей тещи нет, наверно,
Вы дали дочке красоту!
Я уважаю вас безмерно
За мудрость, ум и доброту!
С Днём тёщи. Желаю быть самой любимой, уважаемой, обожаемой, весёлой, доброй, чуткой, отзывчивой, славной тёщей, желаю, чтобы дочь и зять ценили Ваш каждый поступок, каждый совет, желаю всегда оставаться ярким огоньком радости и вдохновения для всей семьи.
Вас с днем тещи поздравляю,
Это статус непростой,
Стать зятьку любимой мамой,
Вам приказано судьбой.
Сил желаю и терпения,
Меньше молодежь "пилить"
И союзником для зятя
В начинаниях разных быть.
С Днём тёщи. Желаю сил и терпения, здоровья и вдохновения, оптимизма и доброты, радости и счастья. Будьте самой дорогой, любимой мамой, понимающей, заботливой тёщей. Пусть зять уважает, любит и ценит, пусть каждый день вас радует приятными событиями, улыбками близких и звонким смехом любимых внуков. Будьте озорной, молодой, ласковой, непоседливой, в общем, самой замечательной тёщенькой в мире!
С Днем тещи поздравляю вас!
Вы теща лучшая, и в этом нет сомненья.
Желанья ваши пусть исполнятся сейчас,
Пусть окружит повсюду восхищенье.
Пускай родные только радуют всегда,
Пускай здоровье не подводит в жизни.
Спокойной будет пусть у вас душа
И будет каждый день безукоризнен.
С Днём тёщи. Желаю быть самой весёлой и озорной, самой доброй и чуткой, самой красивой и умной, самой бодрой и жизнерадостной, самой любимой и любящей тёщей на всей планете. Здоровья Вам и семейного благополучия, уважения и достатка в жизни. И пусть Ваш зять всегда Вас осыпает комплиментами и добрыми словами.
Поздравления пишу
Для любимой тещи,
Я ей очень дорожу,
Жить желаю дольше.
Пусть здоровье не шалит,
Только крепче станет,
И как будто бы магнит
Счастье к тебе тянет!
Поздравляю с Днём тёщи и от души желаю, чтобы зять на руках носил и цветы дарил, чтобы каждый день Вам дарил счастье, радость, любовь и поддержку близких. Будьте самой лучшей, доброй, заботливой, понимающей, любимой, весёлой и бойкой тёщей!