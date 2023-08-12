14 августа в православной церкви отмечают праздник Маковея - Медовый Спас, он же - первый Спас, Мокрый Спас и Спас на воде. Но в народе чаще всего его называют Маковея. Откуда появилось это название, что освящают на первый Спас и какие еще традиции этого дня важно знать - рассказываем в материале.
Что означает праздник Маковея
Первый Спас в народе еще называют Маковей - связывают его с другим праздником, днем памяти семи святых мучеников Маккавеев, их матери Соломонии и учителя их Елеазара. Все они погибли во II веке до н.э. за христианскую веру. Их подвиг вдохновил Иуду Маккавея поднять восстание против правителя-язычника Эпифана и одержать над ним победу.
Так как в эту пору созревал мак, то в народном сознании имя Маккавеея связалось с маком, и на праздник освящают мак.
Что святят в церкви на Спас
На Медовый Спас в храмах проходят службы в честь Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня и совершают малое водосвятие, поэтому праздник называют еще Спас на воде, или Мокрый Спас. Считается, что вода в этот день имеет целебную силу, поэтому ее святят, а затем ею можно было лечиться.
Также по старинной традиции в церковь несут овощи и фрукты, чтобы получить благословение на сбор урожая, а также мед. Считается, что к этому дню пчелы как раз закрывают соты, и мед нужно выкачивать. Но пробовать можно лишь только после освящения.
Также на Маковея святят коробочки мака - из них делают букет "маковейчик". Всего в таком букете должно быть 17 трав и цветов, в среди них:
- мята;
- полынь;
- овес или пшеница, рожь;
- душица;
- зверобой;
- бессмертник;
- бархатцы;
- васильки;
- подсолнух;
- рута;
- донник;
- горечавка;
- любисток;
- чертополох;
- тысячелистник;
- володушка;
- цикорий и другие.
Коробочки мака и колоски должны быть в центре "маковейчика". Освященный букет нужно целый год хранить в доме - считается, что так он будет защищен от нечисти и сглаза. Также сбор из освященных маковых коробочек вешали над входной дверью дома - чтобы уберечь его от недобрых людей.
Чем угощать на Медовый Спас
Главное угощение на Маковея - это мед и мак. Считается, что в этот день каждый должен попробовать хотя бы ложечку освященного меда, чтобы целый год быть здоровым. Есть даже такая поговорка: "На первый Спас и нищий медку попробует".
В праздник из меда и мака готовили всевозможные блюда: пекли медовые пряники, пироги, варили сбитень. На мед читали заговоры от болезней и на благополучие в семье. Выпечкой и медом нужно угостить всех, кого только сможешь, особенно нуждающихся. А еще - обязательно помочь им и выручить, так и говорили: "Ты - за себя, мы - за тебя, а Христов Спас - за всех нас". Тогда весь год не будешь знать бед, а в доме будет благодать.
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