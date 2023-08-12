Рассказываем, когда праздник Маковея в 2023 году и как в этот день привлечь в дом благодать.

14 августа в православной церкви отмечают праздник Маковея - Медовый Спас, он же - первый Спас, Мокрый Спас и Спас на воде. Но в народе чаще всего его называют Маковея. Откуда появилось это название, что освящают на первый Спас и какие еще традиции этого дня важно знать - рассказываем в материале.

Что означает праздник Маковея

Первый Спас в народе еще называют Маковей - связывают его с другим праздником, днем памяти семи святых мучеников Маккавеев, их матери Соломонии и учителя их Елеазара. Все они погибли во II веке до н.э. за христианскую веру. Их подвиг вдохновил Иуду Маккавея поднять восстание против правителя-язычника Эпифана и одержать над ним победу.

Так как в эту пору созревал мак, то в народном сознании имя Маккавеея связалось с маком, и на праздник освящают мак.

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Что святят в церкви на Спас

На Медовый Спас в храмах проходят службы в честь Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня и совершают малое водосвятие, поэтому праздник называют еще Спас на воде, или Мокрый Спас. Считается, что вода в этот день имеет целебную силу, поэтому ее святят, а затем ею можно было лечиться.

Также по старинной традиции в церковь несут овощи и фрукты, чтобы получить благословение на сбор урожая, а также мед. Считается, что к этому дню пчелы как раз закрывают соты, и мед нужно выкачивать. Но пробовать можно лишь только после освящения.

Также на Маковея святят коробочки мака - из них делают букет "маковейчик". Всего в таком букете должно быть 17 трав и цветов, в среди них:

мята;

полынь;

овес или пшеница, рожь;

душица;

зверобой;

бессмертник;

бархатцы;

васильки;

подсолнух;

рута;

донник;

горечавка;

любисток;

чертополох;

тысячелистник;

володушка;

цикорий и другие.

Коробочки мака и колоски должны быть в центре "маковейчика". Освященный букет нужно целый год хранить в доме - считается, что так он будет защищен от нечисти и сглаза. Также сбор из освященных маковых коробочек вешали над входной дверью дома - чтобы уберечь его от недобрых людей.

Чем угощать на Медовый Спас

Главное угощение на Маковея - это мед и мак. Считается, что в этот день каждый должен попробовать хотя бы ложечку освященного меда, чтобы целый год быть здоровым. Есть даже такая поговорка: "На первый Спас и нищий медку попробует".

В праздник из меда и мака готовили всевозможные блюда: пекли медовые пряники, пироги, варили сбитень. На мед читали заговоры от болезней и на благополучие в семье. Выпечкой и медом нужно угостить всех, кого только сможешь, особенно нуждающихся. А еще - обязательно помочь им и выручить, так и говорили: "Ты - за себя, мы - за тебя, а Христов Спас - за всех нас". Тогда весь год не будешь знать бед, а в доме будет благодать.

Ранее мы рассказывали, когда Спасы 2023 и их традиции, которые следует знать.

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