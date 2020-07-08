Как приготовить вкусный майонез дома: три простых рецепта

Этот популярный соус подходит как для заправки салатов, так и для подачи к различным блюдам.

Майонез – это широко распространенный холодный соус, для приготовления которого используется растительное масло, яичный желток, горчица, уксус (или лимонный сок), соль и сахар.

Читайте такжеАджика классическая: как быстро и легко приготовить ароматную приправу домаПоявился соус на острове Мальорка или Менорка в Средиземном море. Существует мнение, что название его произошло от старого французского слова «moyeu», которое, среди прочего, означало желток.

Другая версия говорит о том, что название соуса связано с названием города Маон – столицы испанского острова Менорка

Классический майонез

Для приготовления домашнего майонеза по классическому рецепту потребуется:

2 яйца,

0,5 ч. л. сахара,

0,5 ч. л. соли,

1 ч. л. уксуса 9%,

200 мл растительного масла.

Способ приготовления:

В банку разбить два яйца, добавить соль, сахар, уксус, влить растительное масло.

Блендер поместить так, чтобы он накрыл желтки, и начать взбивать на максимальной скорости до загустения.

По вкусу добавить специи, чеснок.

Постный майонез

Для приготовления такого майонеза потребуется:

40 мл рассола от горошка консервированного,

1 ч. л. яблочного уксуса,

0,5 ч. л. сахара,

0,5 ч. л. соли,

115 мл растительного масла.

Способ приготовления:

Берем рассол, наливаем в стеклянную банку, взбиваем миксером до белой густой пены.

Добавляем соль, сахар, уксус, перемешиваем, продолжая взбивать, тонкой струйкой льем масло. И как только получилась однородная масса, майонез готов.

Домашний майонез с лимонным соком

Для приготовления такого майонеза понадобится:

160 мл растительного масла,

1 ст. ложка лимонного сока,

1 ч. ложка горчицы,

1 яйцо,

0,5 ч. л. сахара,

0,5 ч. л. соли,

перец чёрный молотый.

Способ приготовления:

В емкость для взбивания высыпать соль, сахар, горчицу, яйцо, лимонный сок и небольшое количество растительного масла. Все взбить блендером. Взбивать 1 минуту.

Продолжая взбивать, тонкой струйкой добавляем растительное масло.

Переложить майонез в банку и убрать в холодильник.

Полезные советы

Срок годности домашнего майонеза – не более двух дней. Желательно готовить его не ранее чем за полчаса до подачи на стол.

Оптимальные условия для хранения соуса – закрытая, непрозрачная емкость, температура около шести градусов.

Вкус приготовленного майонеза можно разнообразить. К примеру, с рыбой будет сочетаться майонез с томатной пастой, а с мясом – с натертым хреном или измельченными корнишонами.

Для овощных салатов подойдет майонез с укропом. Пикантный соус получится, если добавить апельсиновый сок, яблочное пюре, чеснок, эстрагон.

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