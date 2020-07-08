Как приготовить вкусный майонез дома: три простых рецепта
Майонез – это широко распространенный холодный соус, для приготовления которого используется растительное масло, яичный желток, горчица, уксус (или лимонный сок), соль и сахар.
Читайте такжеАджика классическая: как быстро и легко приготовить ароматную приправу домаПоявился соус на острове Мальорка или Менорка в Средиземном море. Существует мнение, что название его произошло от старого французского слова «moyeu», которое, среди прочего, означало желток.
Другая версия говорит о том, что название соуса связано с названием города Маон – столицы испанского острова Менорка
Классический майонез
Для приготовления домашнего майонеза по классическому рецепту потребуется:
- 2 яйца,
- 0,5 ч. л. сахара,
- 0,5 ч. л. соли,
- 1 ч. л. уксуса 9%,
- 200 мл растительного масла.
Способ приготовления:
В банку разбить два яйца, добавить соль, сахар, уксус, влить растительное масло.
Блендер поместить так, чтобы он накрыл желтки, и начать взбивать на максимальной скорости до загустения.
По вкусу добавить специи, чеснок.
Постный майонез
Для приготовления такого майонеза потребуется:
- 40 мл рассола от горошка консервированного,
- 1 ч. л. яблочного уксуса,
- 0,5 ч. л. сахара,
- 0,5 ч. л. соли,
- 115 мл растительного масла.
Способ приготовления:
Берем рассол, наливаем в стеклянную банку, взбиваем миксером до белой густой пены.
Добавляем соль, сахар, уксус, перемешиваем, продолжая взбивать, тонкой струйкой льем масло. И как только получилась однородная масса, майонез готов.
Домашний майонез с лимонным соком
Для приготовления такого майонеза понадобится:
- 160 мл растительного масла,
- 1 ст. ложка лимонного сока,
- 1 ч. ложка горчицы,
- 1 яйцо,
- 0,5 ч. л. сахара,
- 0,5 ч. л. соли,
- перец чёрный молотый.
Способ приготовления:
В емкость для взбивания высыпать соль, сахар, горчицу, яйцо, лимонный сок и небольшое количество растительного масла. Все взбить блендером. Взбивать 1 минуту.
Продолжая взбивать, тонкой струйкой добавляем растительное масло.
Переложить майонез в банку и убрать в холодильник.
Полезные советы
Срок годности домашнего майонеза – не более двух дней. Желательно готовить его не ранее чем за полчаса до подачи на стол.
Оптимальные условия для хранения соуса – закрытая, непрозрачная емкость, температура около шести градусов.
Вкус приготовленного майонеза можно разнообразить. К примеру, с рыбой будет сочетаться майонез с томатной пастой, а с мясом – с натертым хреном или измельченными корнишонами.
Для овощных салатов подойдет майонез с укропом. Пикантный соус получится, если добавить апельсиновый сок, яблочное пюре, чеснок, эстрагон.
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