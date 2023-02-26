Последний день Масленицы, 26 февраля, называется проводы Масленицы или Проводы зимы.

Традиционный праздник Масленицы, его еще у нас называют Колодием, – отмечают украинцы с 20 по 26 февраля 2023 года. Полакомиться блинами и другими вкусностями киевляне могут в Национальном музее народной архитектуры и быта Пирогово.

Как говорится в сюжете ТСН, на Колодия в Киеве сожгли чучело российского диктатора. Таким обрядовым способом в Украине расправились с Владимиром Путиным.

Корреспондентка рассказала, что украинцы хотят распрощаться не только с зимой, но и с российским президентом. Поэтому на праздновании Масленицы они вместо сожжения чучела решили увидеть, как горит портрет Путина.

Видео дня

"Колодий - это интересный обряд, который связан с тем, чтобы побудить молодежь жениться и продолжать украинский род. А во время российской "Масленицы" меряются силой. В этом вся разница", — объясняет Инна Куклина, ученый секретарь музея под открытым небом в Пирогово.

Масленица 2023

Масленица 2023 отмечается с 20 по 26 февраля. Последний день, 26 февраля, называется проводы масляной или Проводы зимы.

В последний день празднований сжигают чучело зимы - это символизирует прощание с холодами, а также всем плохим, что произошло за год. В этом и заключается главный смысл праздника.

Это воскресенье называют Прощеным. В этот день заканчивали праздновать, просили друг у друга прощения за совершенные оскорбления и сами прощали обидчиков. По традиции, встретившись, люди говорили друг другу: "Прости меня", а в ответ слышали: "Бог тебя простит". Также в этот день поминали усопших и сжигали чучело Масленицы.

Вас также могут заинтересовать новости: