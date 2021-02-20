Этот веселый и вкусный праздник отмечается целую неделю.

Масленица - это один из любимейших народных праздников, который имеет языческие корни. Самые известные традиции этого праздника - выпекание блинов, сжигание чучела и подготовка к встрече весны.

Дата Масленицы в 2021 году

Дата Масленицы зависит от Великого поста, который отмечают перед Пасхой. Масленицу отмечают целую неделю, а последний день предшествует первому дню поста. Великий пост в этом году начнется 15 марта, а Масленичная неделя, соответственно, продлится с 8 по 14 марта.

Происхождение Масленицы

Масленица имеет давнюю историю и происходит из языческих времен. По главной теории, Масленица ранее была связана с прославления бога солнца Ярилы. Во времена христианства церковь пыталась сопротивляться этому празднику, но искоренить его не удалось. Поэтому Масленице дали новый смысл - подготовка к строгим ограничениям Великого поста.

В православии Масленичную неделю называют Сырной Седмицей. В течение всей недели запрещается есть мясо, чтобы подготовить свой организм к сорокадневному посту. Разрешается есть сыр, масло, молоко и яйца.

Как празднуют Масленицу

Масленицу принято отмечать шумно и весело, с большими гуляниями. Каждый день Масленичной недели имеет свои традиции празднования. Молодежь проводит гадание на женихов и невест, дети катаются на санях, а в конце недели принято сжигать чучело в женской одежде. Сожжение чучела символизировало прощание с зимой и привлечение тепла.

В конце недели проводили ещё один веселый ритуал - неженатым парням привязывали к поясу или руке колодку. Таким образом юношам напоминали о женитьбе. Снять колодку можно было за выкуп. А после окончания поста колодку обменивали на писанки у понравившейся девицы.

Главное блюдо Масленицы - это блины. Их выпекали в печи и начиняли маслом, икрой, сметаной, грибами или творогом. Блины раздавали родным, знакомым и нищим. Каждая хозяйка старалась хоть раз за неделю испечь блины. По примете, чем больше блинов будет в доме, тем лучше будет урожай.

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Автор: Екатерина Пулатова