В мае огородники и садоводы высаживают много культур.

Пословица "Весенний день – год кормит" очень актуальна для мая. В этот месяц проводятся активные работы на огороде и саду. Хозяйственники высаживают самые главные культуры, обрабатывают почву, пересаживают рассаду и ухаживают за плодовыми деревьями. В мае украинцев ожидает несколько дополнительных выходных, которые можно с пользой провести за огородными делами.

Лунный посевной календарь на май 2021 по дням

1 мая – хороший день для посадки картофеля, репы, свеклы, моркови, щавеля. Высаживают рассаду в грунт, подкармливают растения, пикируют посевы.

2 мая – высаживают горох, белокочанную капусту, петрушку, лук. Рекомендуются обильные поливы. Можно сажать многолетние и любые луковичные цветы.

3 мая – не рекомендуются посадки и пересадки растений, поскольку день не урожайный. Можно проводить обрезку, прищипку и прополку, рыхлить почву.

4 мая – рекомендации такие же, что и днем ранее.

5 мая – благоприятный день для посадки помидоров, баклажанов, тыквы, мелкого картофеля. Поливы очень умеренные.

6 мая – посадка декоративных цветов, плодовых деревьев, сирени. Очень благоприятный день для высадки малины, смородины и винограда. Не рекомендуется вносить химические удобрения.

Читайте такжеМайские праздники 2021: когда и сколько дней отдыха получат украинцы7 мая – рекомендуется делать то же, что и 6 мая.

8 мая – посев редьки, огурцов, зеленого лука. Не рекомендуется сажать цветы и корнеплоды.

9 мая – пропалывают растения, удобряют и перекапывают землю, вносят удобрения. Можно бороться с вредителями и болезнями. Сажают абрикос, яблони, сливу.

10 мая – день Новолуния. Работы с растениями не проводятся.

11 мая – день Новолуния. Работы с растениями не проводятся.

12 мая – день Новолуния. Работы с растениями не проводятся.

13 мая – благоприятный день для посадки растений с длинным стеблем: дыни, арбуза, гороха, фасоли. В саду высаживают вьющиеся растения.

14мая – посадка роз, многолетних цветов, винограда, клубники. Не рекомендуется пересаживать растения. Можно рыхлить почву и полоть саженцы.

15 мая – очень урожайный день. Можно высаживать любые культуры. Рекомендуется обильный полив.

16 мая – посев гороха, фасоли, посадка перца, помидоров, клубники. Стрижка газона, подрезка деревьев. Можно удалять лишние побеги.

17 мая – высадка огурцов, кабачков, тыкв, арбузов и дынь. Можно вносить минеральные удобрения и инсектициды.

18 мая – можно высаживать целебные растения, мяту, шиповник, орех. С огородными культурами желательно не работать.

19 мая – рекомендации такие же, как и днем ранее.

20 мая – посев укропа, перца, томатов, огурцов. Можно высаживать декоративные кустарники и вечнозеленые растения. Пересадка хризантем.

21 мая – хороший день для посева пряных трав (базилика, майорана, розмарина и т.д.), клубники, салата. Можно обрезать и полоть растения.

22 мая – высадка рассады томатов, капусты белокочанной, цветной, брокколи, перца. Хороший день для посадки вишни, сливы и абрикоса.

23 мая – урожайный день для посадки шпината, бобовых, гороха, кукурузы, горчицы. Не рекомендуется вносить химические удобрения и ядохимикаты.

Читайте такжеПосадка рассады: когда и как правильно сеять семена и высаживать растения в открытый грунт24 мая – высадка перца, помидоров, баклажана, кабачков, всех видов капусты, чеснока. Не рекомендуется обрезать и обильно поливать растения. В саду высаживают розы, клематисы, виноград.

25 мая – рекомендуется делать то же, что и днем ранее.

26 мая – Полнолуние. Работы с растениями не проводятся.

27 мая – Полнолуние. Работы с растениями не проводятся.

28 мая – Полнолуние. Работы с растениями не проводятся. Можно рыхлить почву и полоть всходы.

29 мая – посадка картофеля, редиса, острого и болгарского перца, чеснока. Не рекомендуется сажать свеклу и картофель.

30 мая – посадка картофеля, моркови, тыквы, петрушки, горчицы. Можно бороться с вредителями, обрезать деревья и усы клубники. В этот день уязвимы корни растений, поэтому не рекомендуются пересадки.

31 мая – рыхление почвы, внесение удобрений, прополка растений. Высаживают щавель, шпинат, табак, кукурузу.

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Автор: Екатерина Пулатова