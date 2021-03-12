Дважды в мае в Украине будут длительные выходные, благодаря государственным праздникам.

Май традиционно богат на праздничные даты, благодаря которым украинцы получат дополнительные дни для отдыха.

Выходные в мае 2021 года

Уже первые дни третьего месяца весны будут в Украине праздничными.

Так, 1 мая отмечается День труда. Согласно решению Кабинета министров Украины, этот день является официальным выходным. Поскольку данный праздник в 2021 году приходится на субботу, выходной переносится на ближайший рабочий день, то есть на понедельник. Следовательно, 3 мая – выходной.

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годВо второй день месяца, 2 мая, православные христиане будут праздновать Пасху. Согласно решению правительства, этот праздник является официальным выходным. Светлое Христово Воскресение отмечается в воскресенье, поэтому выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. То есть в этом году дополнительным выходным будет еще и 4 мая.

Таким образом, в начале месяца украинцы будут иметь несколько дней подряд для отдыха – с1 по 4 мая включительно.

Через несколько дней, а именно – в воскресенье, 9 мая, традиционно будет отмечаться День Победы. Поскольку праздник совпадает с выходным днем, то следующий день после него станет нерабочим. Соответственно, 10 мая украинцы также будут отдыхать. Благодаря этой праздничной дате украинцы получат три дня подряд выходных – с 8 по 10 мая.

Всего в заключительный месяц весны 2021 года в Украине будет 18 рабочих дней и 13 выходных.

Основные праздники и памятные даты мая 2021

1 мая - День труда

- 2 мая - Пасха

- 3 мая - Всемирный день свободы печати (прессы)

- Всемирный день свободы печати (прессы) 7 мая - День радио

- День радио 8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны

- Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны 8 мая - Международный день Красного Креста

- Международный день Красного Креста 9 мая - День Победы , День матери, День Европы (международный)

- , День матери, День Европы (международный) 12 мая - Всемирный день медицинских сестер

15 мая - Международный день семей, День Европы (украинский), День науки

- Международный день семей, День Европы (украинский), День науки 16 мая - День памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественных организаций, Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа

- День памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественных организаций, Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа 17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества

- Всемирный день электросвязи и информационного общества 18 мая - Международный день музеев

- Международный день музеев 19 мая - Международный день борьбы с гепатитами

- Международный день борьбы с гепатитами 20 мая - День банковских работников, Всемирный день метролога

- День банковских работников, Всемирный день метролога 21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

- Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 22 мая - Международный день биологического разнообразия

- Международный день биологического разнообразия 23 мая - Праздник Героев

- Праздник Героев 24 мая - День славянской письменности и культуры

- День славянской письменности и культуры 25 мая - День филолога

- День филолога 25-31 мая - Неделя солидарности с народами несамоуправляемых территорий

- Неделя солидарности с народами несамоуправляемых территорий 29 мая - Международный день миротворцев ООН, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения

- Международный день миротворцев ООН, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения 30 мая - День химика, День Киева

- День химика, День Киева 31 мая - Всемирный день без табака

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Автор: Алина Вишневская