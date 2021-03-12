Выходные в мае 2021 / фото ua.depositphotos.com

Май традиционно богат на праздничные даты, благодаря которым украинцы получат дополнительные дни для отдыха.

Выходные в мае 2021 года

Уже первые дни третьего месяца весны будут в Украине праздничными.

Так, 1 мая отмечается День труда. Согласно решению Кабинета министров Украины, этот день является официальным выходным. Поскольку данный праздник в 2021 году приходится на субботу, выходной переносится на ближайший рабочий день, то есть на понедельник. Следовательно, 3 мая – выходной.

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годВо второй день месяца, 2 мая, православные христиане будут праздновать Пасху. Согласно решению правительства, этот праздник является официальным выходным. Светлое Христово Воскресение отмечается в воскресенье, поэтому выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. То есть в этом году дополнительным выходным будет еще и 4 мая.

Таким образом, в начале месяца украинцы будут иметь несколько дней подряд для отдыха – с1 по 4 мая включительно.

Через несколько дней, а именно – в воскресенье, 9 мая, традиционно будет отмечаться День Победы. Поскольку праздник совпадает с выходным днем, то следующий день после него станет нерабочим. Соответственно, 10 мая украинцы также будут отдыхать. Благодаря этой праздничной дате украинцы получат три дня подряд выходных – с 8 по 10 мая.

Всего в заключительный месяц весны 2021 года в Украине будет 18 рабочих дней и 13 выходных.

Основные праздники и памятные даты мая 2021

  • 1 мая - День труда
  • 2 мая  - Пасха
  • 3 мая  - Всемирный день свободы печати (прессы)
  • 7 мая - День радио
  • 8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны
  • 8 мая - Международный день Красного Креста
  • 9 мая - День Победы, День матери, День Европы (международный)
  • 12 мая - Всемирный день медицинских сестер
Сколько будут отдыхать украинцы на майские и на Пасху 2021 / фото УНИАН
  • 15 мая - Международный день семей, День Европы (украинский), День науки
  • 16 мая - День памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественных организаций, Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа
  • 17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества
  • 18 мая - Международный день музеев
  • 19 мая - Международный день борьбы с гепатитами
  • 20 мая - День банковских работников, Всемирный день метролога
  • 21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
  • 22 мая - Международный день биологического разнообразия
  • 23 мая - Праздник Героев
  • 24 мая - День славянской письменности и культуры
  • 25 мая - День филолога
  • 25-31 мая - Неделя солидарности с народами несамоуправляемых территорий
  • 29 мая - Международный день миротворцев ООН, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения
  • 30 мая - День химика, День Киева
  • 31 мая - Всемирный день без табака
Календарь праздников и выходных в мае 2021 / фото kalendari.co.ua

Вас также может заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Алина Вишневская