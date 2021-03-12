Май традиционно богат на праздничные даты, благодаря которым украинцы получат дополнительные дни для отдыха.
Выходные в мае 2021 года
Уже первые дни третьего месяца весны будут в Украине праздничными.
Так, 1 мая отмечается День труда. Согласно решению Кабинета министров Украины, этот день является официальным выходным. Поскольку данный праздник в 2021 году приходится на субботу, выходной переносится на ближайший рабочий день, то есть на понедельник. Следовательно, 3 мая – выходной.
Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годВо второй день месяца, 2 мая, православные христиане будут праздновать Пасху. Согласно решению правительства, этот праздник является официальным выходным. Светлое Христово Воскресение отмечается в воскресенье, поэтому выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. То есть в этом году дополнительным выходным будет еще и 4 мая.
Таким образом, в начале месяца украинцы будут иметь несколько дней подряд для отдыха – с1 по 4 мая включительно.
Через несколько дней, а именно – в воскресенье, 9 мая, традиционно будет отмечаться День Победы. Поскольку праздник совпадает с выходным днем, то следующий день после него станет нерабочим. Соответственно, 10 мая украинцы также будут отдыхать. Благодаря этой праздничной дате украинцы получат три дня подряд выходных – с 8 по 10 мая.
Всего в заключительный месяц весны 2021 года в Украине будет 18 рабочих дней и 13 выходных.
Основные праздники и памятные даты мая 2021
- 1 мая - День труда
- 2 мая - Пасха
- 3 мая - Всемирный день свободы печати (прессы)
- 7 мая - День радио
- 8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны
- 8 мая - Международный день Красного Креста
- 9 мая - День Победы, День матери, День Европы (международный)
- 12 мая - Всемирный день медицинских сестер
- 15 мая - Международный день семей, День Европы (украинский), День науки
- 16 мая - День памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественных организаций, Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа
- 17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества
- 18 мая - Международный день музеев
- 19 мая - Международный день борьбы с гепатитами
- 20 мая - День банковских работников, Всемирный день метролога
- 21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
- 22 мая - Международный день биологического разнообразия
- 23 мая - Праздник Героев
- 24 мая - День славянской письменности и культуры
- 25 мая - День филолога
- 25-31 мая - Неделя солидарности с народами несамоуправляемых территорий
- 29 мая - Международный день миротворцев ООН, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения
- 30 мая - День химика, День Киева
- 31 мая - Всемирный день без табака
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