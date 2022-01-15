19 января украинцы отметят Крещение - народно-христианский праздник, который сопровождается традиционными купаниями в проруби. Специально к празднику в Киеве оборудуют несколько купален с освященной водой, где все желающие смогут безопасно окунуться. На локациях будут дежурить спасатели, а в некоторых местах для посетителей откроют ларьки и точки с горячим чаем.
- Гидропарк
- Парк "Феофания"
- Парк Дружбы народов "X-Park"
- Оболонская набережная
- Днепровская набережная
- Озеро Тельбин
- Голосеевский парк
- Озеро Министерка
Гидропарк
Это место является самым популярным у киевских моржей. Находится оно на одноименное станции метро. Место для купания оборудовано у купальни Крещения Господня. На месте будут дежурить спасатели и медики, есть кабинки для переодевания. Прорубь открывает 19 января в 14:00, вход бесплатный.
Парк "Феофания"
Купальня в парке "Феофания" откроется 19 января в 7:00 и будет платной. Вход для взрослых стоит 40 гривен, для школьников и студентов - 10 гривен. Пенсионеры могут войти бесплатно. На точке для купания работают раздельные раздевалки с обогревом и доступны горячие лакомства.
Парк Дружбы народов "X-Park"
На территории парка 19 января пройдет фестиваль "Моржи". Удобная бесплатная купальня откроется тут в 10:00. Здесь можно будет окунуться в прорубь и набрать святую воду, а также согреться сауне или теплом бунгало. Вход бесплатный.
Оболонская набережная
Купальня на Оболонской набережной оборудована в водах Днепра. Локация открывается в 12:00. Окунуться можно бесплатно.
Днепровская набережная
Место для купания сделают у храма Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого. Купель работает 19 января с 7:30 бесплатно.
Озеро Тельбин
Озеро на Березняках является традиционным местом крещенских купаний. Прорубь освятят у храма Рождества Христова.
Голосеевский парк
Нырнуть в освященную прорубь на территории этого парка 19 января можно будет в купели возле Свято-Покровского Голосеевского монастыря.
Озеро Министерка
Специальная купель будет оборудована на озере Редькино в Оболонском районе. Доехать сюда можно на маршрутках 397 или 441.