В 2022 году в Киеве оборудуют несколько мест для безопасного купания к Крещению.

19 января украинцы отметят Крещение - народно-христианский праздник, который сопровождается традиционными купаниями в проруби. Специально к празднику в Киеве оборудуют несколько купален с освященной водой, где все желающие смогут безопасно окунуться. На локациях будут дежурить спасатели, а в некоторых местах для посетителей откроют ларьки и точки с горячим чаем.

Гидропарк

Это место является самым популярным у киевских моржей. Находится оно на одноименное станции метро. Место для купания оборудовано у купальни Крещения Господня. На месте будут дежурить спасатели и медики, есть кабинки для переодевания. Прорубь открывает 19 января в 14:00, вход бесплатный.

Парк "Феофания"

Купальня в парке "Феофания" откроется 19 января в 7:00 и будет платной. Вход для взрослых стоит 40 гривен, для школьников и студентов - 10 гривен. Пенсионеры могут войти бесплатно. На точке для купания работают раздельные раздевалки с обогревом и доступны горячие лакомства.

Парк Дружбы народов "X-Park"

На территории парка 19 января пройдет фестиваль "Моржи". Удобная бесплатная купальня откроется тут в 10:00. Здесь можно будет окунуться в прорубь и набрать святую воду, а также согреться сауне или теплом бунгало. Вход бесплатный.

Оболонская набережная

Купальня на Оболонской набережной оборудована в водах Днепра. Локация открывается в 12:00. Окунуться можно бесплатно.

Днепровская набережная

Место для купания сделают у храма Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого. Купель работает 19 января с 7:30 бесплатно.

Озеро Тельбин

Озеро на Березняках является традиционным местом крещенских купаний. Прорубь освятят у храма Рождества Христова.

Голосеевский парк

Нырнуть в освященную прорубь на территории этого парка 19 января можно будет в купели возле Свято-Покровского Голосеевского монастыря.

Озеро Министерка

Специальная купель будет оборудована на озере Редькино в Оболонском районе. Доехать сюда можно на маршрутках 397 или 441.

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