Перед Троицей верующие молятся за всех погибших христианин.

Ежегодно накануне великого праздника Троицы верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу. В этот поминальный день читают молитвы за всех умерших христиан "от начала века, со времен Адама". Особенно важно почтить людей, которые не были достойно погребены: пропавших без вести, погибших на войне и на чужбине, умерших в катастрофах. Также в этот день важно помолиться за ушедших из жизни родных и близких, помолиться за упокой их душ.

Когда отмечается Троицкая родительская суббота

Троицкая поминальная суббота отмечается за день до Троицы, которая в 2021 году выпадает на 20 июня. Таким образом, поминальная суббота в этом году отметится 19 июня. Дата Троицы меняется каждый год, поскольку она празднуется через 50 дней после Пасхи.

К слову, Троица в 2021 году подарит украинцам дополнительный выходной в понедельник.

Как поминать усопших на Троицкую родительскую субботу

Цель этой родительской субботы - напомнить христианам, что все верующие живы перед Богом. В этот день молятся о прощении грехов умерших людей. Для этого произносят: "Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их, у Христа Безсмертнаго Царя и Бога нашего просим". В храме проводится молитва за всех христиан.

Читайте такжеКогда День независимости Украины 2021: дата и история, дополнительные выходныеПрихожане могут передать батюшке листок с именами усопших родных - тогда их упомянут на литургии. Верующие посещают могилу усопшего, убирают её и читают молитву за упокой души. Дома устраивают поминальный обед. На стол подают блины, кутью, кашу.

Что нельзя делать в Троицкую Родительскую субботу

Ни в коем случае нельзя устраивать застолье на кладбище, пить и есть возле могил, оставлять возле могил алкоголь.

На поминальный обед нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя проводить уборку в этот день. Лучше прибраться накануне.

Не стоит в этот день ругаться и злословить, а также плохо отзываться о погибших.

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Автор: Екатерина Пулатова