Это большой церковный праздник, который отмечается на государственном уровне и является официальным выходным днем.

Троица – большой христианский праздник. В православии он относится к числу двенадцати главнейших после Пасхи.

Троица в 2021 году - дата

Читайте такжеДень родителей 2021: какого числа отмечается, история и значениеСвятая Троица является переходящим праздником, то есть не имеет фиксированной даты. Объясняется это тем, что день ее празднования зависит от Пасхи.

В 2021 году христиане восточного обряда будут отмечать Троицу в воскресенье, 20 июня. Это будет 50-й день после Светлого Воскресения Христова, поэтому его еще называют Пятидесятницей.

Данный праздник символизирует триединство Бога и связан с описанным в Библии сошествием на землю Святого Духа. Он призван прославлять Пресвятую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. В народе Троицу называют еще Зелеными праздниками.

Выходные на Троицу 2021

В Украине день Троицы отмечается на государственном уровне, поэтому по случаю праздника предусмотрен официальный выходной. Поскольку Зеленые праздники всегда приходятся на воскресенье, то, согласно законодательству, выходной переносится на ближайший следующий после него рабочий день, то есть понедельник 21 июня.

Таким образом, на праздник Троицу украинцы в этом году получат три дня подряд для отдыха – 19, 20 и 21 июня.

Праздники и памятные даты в июне 2021

1 июня - Всемирный день родителей, День защиты детей

- Всемирный день родителей, День защиты детей 4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии, День хозяйственных судов

- Международный день невинных детей - жертв агрессии, День хозяйственных судов 5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды

- Всемирный день охраны окружающей среды 6 июня - День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, День журналиста

- День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, День журналиста 8 июня - Всемирный день океанов, Международный день домохозяйки и домохозяина

- Всемирный день океанов, Международный день домохозяйки и домохозяина 9 июня - Международный день друзей

- Международный день друзей 10 июня - Вознесение Господне

12 июня - Всемирный день борьбы с детским трудом, День работников фондового рынка Украины

- Всемирный день борьбы с детским трудом, День работников фондового рынка Украины 13 июня - День работников легкой промышленности, День освобождения Мариуполя от российских оккупантов

- День работников легкой промышленности, День освобождения Мариуполя от российских оккупантов 14 июня - Всемирный день донора

- Всемирный день донора 15 июня - День защиты пожилых людей

- День защиты пожилых людей 16 июня - Международный день семейных денежных переводов

- Международный день семейных денежных переводов 17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

- Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 18 июня - День участкового инспектора полиции

- День участкового инспектора полиции 19 июня - День фермера Украины, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

- День фермера Украины, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта 20 июня - Троица , День медицинского работника, Всемирный день беженцев, День отца

- , День медицинского работника, Всемирный день беженцев, День отца 21 июня - День летнего солнцестояния

- День летнего солнцестояния 22 июня - День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине

- День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине 23 июня - День государственной службы ООН День государственной службы Украины

- День государственной службы ООН День государственной службы Украины 25 июня - День таможенной службы Украины, День таможенника Украины, Международный день моряка

- День таможенной службы Украины, День таможенника Украины, Международный день моряка 26 июня - Международный день в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота

- Международный день в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота 27 июня - День молодежи, Всемирный день рыболовства

- День молодежи, Всемирный день рыболовства 28 июня - День Конституции Украины

- День Конституции Украины 29 июня - Международный день тропиков

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Автор: Алина Вишневская