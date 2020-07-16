Преображение Господне - когда отмечают праздник

Праздник Преображения Господня относится к двунадесятым праздникам и отмечается Православной Церковью 19-го августа.

Празднованием Преображения Господня Церковь торжественно исповедует и прославляет соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа. Своим Преображением Господь благоволил предохранить Своих учеников от уныния и возвел их к высшему упованию среди бедствий, которые должны были постигнуть их в мире.

Преображение Господне

Праздник Преображения Господнего принадлежит к 12 наибольшим православным праздникам. В народе этот день называют Вторым Спасом.

Это традиционный праздник урожая — в церквях освящают плоды земли, то есть, яблоки, груши, сливы. Наибольшей популярностью и почетом пользуются яблоки, даже существует еще и третье название праздника — Яблочный Спас. Освящения яблок больше всего ждут матери, у которых умерли дети, и дочери, у которых умерли матери, так как, по легенде, яблоки им можно употреблять только после Спаса.

В особенности готовятся к этому дню пасечники. Им надо освятить ульи, угостить медом соседей, особенно сирот, немощных и обездоленных.

Когда Преображение Господне

Праздник Преображения Господня относится к двунадесятым праздникам и отмечается Православной Церковью 19-го августа (6-го по григорианскому календарю), также будет и в 2020 году.

Католическая церковь отмечает данный праздник 6 августа, а в традиции Армянской Церкви праздник Преображения включен в пасхальный цикл, является подвижным и отмечается в седьмое воскресенье после Пятидесятницы.

Конечно, сегодня невозможно точно определить дату этого события, однако христианские историки указывают, что, скорее всего, это случилось незадолго до Крестной Смерти Спасителя — примерно в феврале или марте.

Воцарившись в мире, христианская Церковь постаралась не столько запретить языческие праздники, сколько органично заменить их. Вопреки модному сейчас мифу о насилии над идолопоклонниками, которое якобы чинили носители новой веры, христианство входило в сознание людей постепенно, не руша большинства народных традиций (если они, конечно, не противоречили заповедям). Так, праздник урожая, отмечавшийся повсеместно в конце лета, превратился в День Преображения Господня — можно сказать, тоже преобразился. На юге в этот день праздновали сбор винограда, а где он не растет, солнечную лозу заменили яблоки. Так появилось народное название Преображения — Яблочный Спас. Вот такое мирное сочетание народного дня сбора плодов и православного праздника.

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