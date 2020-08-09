День строителя - лучшие открытки и поздравления
Ежегодно во второе воскресенье августа отмечается День строителя. В этом году праздник приходится на 9 августа. День строителя - этот профессиональный праздник учрежден в 1993 году указом президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы работников строительства и промышленности строительных материалов. Отмечается ежегодно во второе воскресенье августа.
Традиции строителей
Одним из известных посвящений в строители является следующая традиция: молодой работник должен откусить кусок хлеба с солью, подержать руки над чашей с огнем, а также одеть каску и пройти "испытание" кирпичом.
Некоторые строители любят вешать обереги над входом в дом. Оберегом может служить монета или зерна. Часто о первую плиту разбивают бутылку шампанского.
Среди славянских народов считалось, что лучший день для начала возведения нового дома – вторник или четверг. Также было очень важно выбрать правильное место для будущего строительства. Ни в коем случае нельзя было строить на перекрестке или пересечении дорог, а особенно на месте могилы или чьей-то гибели.
Также строители того времени не любили строить рядом с бузиной, так как считали, что жизнь рядом с этим растением будет горькой.
Праздники строителей
День архитектора Украины - 5 октября 2020
Международный день жилья - 5 октября 2020
Всемирный день архитектуры - 5 октября 2020
Все эти праздники связаны между собой и приходятся на первый понедельник октября.
Поздравления с Днем строителя в стихах
Постройте жизнь свою красиво
Из ярких камешков любви.
И всё пусть будет вам под силу,
Свернуть чтоб горы вы смогли.
Над головой пусть будет крыша,
Пусть станет крепостью семья,
В труде не будет отдых лишним.
Ура строителям, друзья!
***
С Днем строителя тебя я поздравляю!
Проектов много прибыльных желаю.
Рабочие чтоб ― сплошь профессионалы,
И качественными ― все материалы.
Чтобы труд достойно был оплачен,
По жизни был всегда только удачен.
Здоровья крепкого тебе желаю,
От всей души еще раз поздравляю!
***
Всем строителям желаем
Строить быстро и легко,
Чтобы ваши все проблемы
Уходили далеко,
Жизни яркой на работе,
Дома ласки и тепла,
Поздравляем вас сегодня:
Будьте счастливы всегда!
***
Пусть все удачно строится,
Достаток пусть утроится,
Перспектив заоблачных,
Успеха, и возможностей.
Чтоб было все, что хочется,
Поменьше, чтоб морочиться.
Жизнь будет восхитительной
Всегда пусть. С Днем строителя!
Поздравления с Днем строителя в прозе
Поздравляю с Днем строителя и хочу пожелать удачных проектов, плодотворной работы, интересных идей и успешных задумок. Пусть с каждым днем кирпичик за кирпичик прочно и крепко строится счастье твоей жизни, пусть нерушимой будет стена твоих надежд и радости!
***
Всех строителей поздравляем с профессиональным праздником! Пусть ваш труд всегда будет востребован, по достоинству оценен. Пусть он всегда приносит вам удовольствие! Пусть в жизни будет всё ровно, гладко и не пыльно. Желаем крепкого здоровья, сил, жизненной энергии, стойкости и достатка! Пусть инструмент будет точным и качественным, материалы — лучшими, а работа складывается и принимается великолепно и легко!
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