День строителя - лучшие открытки и поздравления

Ежегодно во второе воскресенье августа отмечается День строителя.

Ежегодно во второе воскресенье августа отмечается День строителя. В этом году праздник приходится на 9 августа. День строителя - этот профессиональный праздник учрежден в 1993 году указом президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы работников строительства и промышленности строительных материалов. Отмечается ежегодно во второе воскресенье августа.

Традиции строителей

Одним из известных посвящений в строители является следующая традиция: молодой работник должен откусить кусок хлеба с солью, подержать руки над чашей с огнем, а также одеть каску и пройти "испытание" кирпичом.

Некоторые строители любят вешать обереги над входом в дом. Оберегом может служить монета или зерна. Часто о первую плиту разбивают бутылку шампанского.

Среди славянских народов считалось, что лучший день для начала возведения нового дома – вторник или четверг. Также было очень важно выбрать правильное место для будущего строительства. Ни в коем случае нельзя было строить на перекрестке или пересечении дорог, а особенно на месте могилы или чьей-то гибели.

Также строители того времени не любили строить рядом с бузиной, так как считали, что жизнь рядом с этим растением будет горькой.

Праздники строителей

День архитектора Украины - 5 октября 2020

Международный день жилья - 5 октября 2020

Всемирный день архитектуры - 5 октября 2020

Все эти праздники связаны между собой и приходятся на первый понедельник октября.

Поздравления с Днем строителя в стихах

Постройте жизнь свою красиво

Из ярких камешков любви.

И всё пусть будет вам под силу,

Свернуть чтоб горы вы смогли.

Над головой пусть будет крыша,

Пусть станет крепостью семья,

В труде не будет отдых лишним.

Ура строителям, друзья!

***

С Днем строителя тебя я поздравляю!

Проектов много прибыльных желаю.

Рабочие чтоб ― сплошь профессионалы,

И качественными ― все материалы.

Чтобы труд достойно был оплачен,

По жизни был всегда только удачен.

Здоровья крепкого тебе желаю,

От всей души еще раз поздравляю!

***

Всем строителям желаем

Строить быстро и легко,

Чтобы ваши все проблемы

Уходили далеко,

Жизни яркой на работе,

Дома ласки и тепла,

Поздравляем вас сегодня:

Будьте счастливы всегда!

***

Пусть все удачно строится,

Достаток пусть утроится,

Перспектив заоблачных,

Успеха, и возможностей.

Чтоб было все, что хочется,

Поменьше, чтоб морочиться.

Жизнь будет восхитительной

Всегда пусть. С Днем строителя!

Поздравления с Днем строителя в прозе

Поздравляю с Днем строителя и хочу пожелать удачных проектов, плодотворной работы, интересных идей и успешных задумок. Пусть с каждым днем кирпичик за кирпичик прочно и крепко строится счастье твоей жизни, пусть нерушимой будет стена твоих надежд и радости!

***

Всех строителей поздравляем с профессиональным праздником! Пусть ваш труд всегда будет востребован, по достоинству оценен. Пусть он всегда приносит вам удовольствие! Пусть в жизни будет всё ровно, гладко и не пыльно. Желаем крепкого здоровья, сил, жизненной энергии, стойкости и достатка! Пусть инструмент будет точным и качественным, материалы — лучшими, а работа складывается и принимается великолепно и легко!

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