Этот прекрасный праздник введен в честь всех матерей: как тех, кто родил детей, так и тех, кто только собирается стать мамой.

Один из самых светлых и радостных весенних праздников – это День матери. Он посвящен самому родному и самому близкому человеку, давшему жизнь своему ребенку.

Когда День матери 2021 - дата

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годВ Украине День матери не имеет устойчивой даты. В соответствии с указом президента Украины от 10 мая 1999 года № 489/99 празднуется он во второе воскресенье мая. Таким образом, в этом году День матери приходится на 9 мая.

В этот день, как известно, также отмечают День победы, который является официальным выходным. Поскольку в 2021 году праздник совпадает с выходным днем, то следующий день после него станет нерабочим. Таким образом, 10 мая украинцы также будут отдыхать. Благодаря этой праздничной дате в Украине будет три выходных дня подряд - с 8 по 10 мая.

День матери: история праздника

Считается, что на официальном уровне День матери начали праздновать более 100 лет назад. Произошло это в США благодаря жительнице Филадельфии Анне Джервис. Эта женщина предложила раз в год чествовать матерей.

В качестве официального праздника первым День матери признал штат Вирджиния. Инициативу подхватили и другие американские штаты и многие страны.

В настоящее время этот прекрасный праздник отмечают в более чем 50 странах мира. У многих из них даты не совпадают и приходятся на разные дни.

Традиции празднования Дня матери

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата большого христианского праздникаДень матери является едва ли не самым известным среди всех семейных праздников. Он введен в честь всех матерей: как тех, кто родил детей, так и тех, кто только собирается стать мамой.

В этот день дети поздравляют своих мам, благодаря их за заботу, любовь и терпение. Сыновья и дочери стараются навестить своих матерей и сделать им небольшой подарок. Чаще всего дарят открытки, цветы и другие приятные сюрпризы.

Мамам посвящают песни и стихи, а также собираются за праздничным столом. Мужчины же поздравляют не только своих мам, но и жен, ведь те подарили им детей.

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Автор: Алина Вишневская