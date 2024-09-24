Во втором месяце осени 2024 много профессиональных праздников и несколько важных государственных. Среди них - День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, День учителя, День украинской письменности и языка. Полный календарь праздников, сколько рабочих дней и когда будут выходные в октябре 2024 - в материале.
Календарь праздников и выходные в октябре 2024
Несколько октябрьских дат, которые ранее отмечались 14 октября, теперь, согласно указам Президента Украины, перенесены на 1 октября:
- 1 октября - День защитников и защитниц Украины (День защитника Украины), День украинского казачества, День ветерана, Всемирный день геронтолога и Международный день пожилых людей, Международный день музыки.
- 2 октября - День уролога, Международный день ненасилия, Международный день социального педагога.
- 4 октября - Всемирный день животных, Всемирный день улыбки.
- 5 октября - Всемирный день учителя.
- 6 октября - День учителя в Украине (День работников образования), День территориальной обороны Украины (День ТРО).
- 7 октября - Международный день врача, Всемирный день архитектора.
- 8 октября - День юриста Украины.
- 9 октября - Всемирный день почты.
- 10 октября - Всемирный день психического здоровья, Всемирный день зрения, Дeнь работников стандартизации и метрологии.
- 12 октября - Всемирный день хосписов и палиативной помощи, Всемирный день борьбы с артритом.
- 13 октября - День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы, День профсоюзов Украины, День художника.
- 15 октября - Всемирный день сельской женщины, Международный день белой трости, Всемирный день борьбы с раком груди, Всемирный день мытья рук.
- 16 октября - Всемирный день здорового питания, Всемирный день продовольствия, Всемирный день анестезиолога, День аллерголога.
- 17 октября - Международный день борьбы зa ликвидацию нищеты.
- 18 октября - Европейский день борьбы с торговлей людьми.
- 19 октября - Дeнь работников целлюлозно-бумажной промышленности.
- 20 октября - Всеукраинский день борьбы прoтив заболевания раком молочной железы, День работников пищевой промышленности, семирный день профилактики остеопороза, Всемирный день статистики, Международный день авиадиспетчера, Международный день повара и кулинара.
- 22 октября - Всемирный день людей с недостатками речи.
- 27 октября - День украинской письменности и языка, День автомобилиста.
- 28 октября - День освобождения Украины oт фашистских захватчиков, Международный день школьных библиотек, Международный день анимации.
- 29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом.
- 31 октября - Международный день Черного моря.
27 октября Украина перейдет на зимнее время - в этом году стрелки часов будут переводиться в последний раз.
Когда будут выходные в октябре 2024
Согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", официальные выходные дни в Украине, пока длится военное положение - это субботы и воскресенья. Дополнительных выходных во время войны не предусмотрены. Но в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать выходные на свое усмотрение.
Традиционно в октябре 31 календарный день, из них - 23 рабочих дня и 8 выходных.
Выходные дни октября 2024: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
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