Какие государственные, профессиональные и международные праздники в октябре 2024 отмечают в Украине и сколько будет выходных в этом месяце.

Во втором месяце осени 2024 много профессиональных праздников и несколько важных государственных. Среди них - День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, День учителя, День украинской письменности и языка. Полный календарь праздников, сколько рабочих дней и когда будут выходные в октябре 2024 - в материале.

Календарь праздников и выходные в октябре 2024

Несколько октябрьских дат, которые ранее отмечались 14 октября, теперь, согласно указам Президента Украины, перенесены на 1 октября:

1 октября - День защитников и защитниц Украины (День защитника Украины), День украинского казачества, День ветерана, Всемирный день геронтолога и Международный день пожилых людей, Международный день музыки.

2 октября - День уролога, Международный день ненасилия, Международный день социального педагога.

4 октября - Всемирный день животных, Всемирный день улыбки.

5 октября - Всемирный день учителя.

6 октября - День учителя в Украине (День работников образования), День территориальной обороны Украины (День ТРО).

7 октября - Международный день врача, Всемирный день архитектора.

8 октября - День юриста Украины.

9 октября - Всемирный день почты.

10 октября - Всемирный день психического здоровья, Всемирный день зрения, Дeнь работников стандартизации и метрологии.

12 октября - Всемирный день хосписов и палиативной помощи, Всемирный день борьбы с артритом.

13 октября - День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы, День профсоюзов Украины, День художника.

15 октября - Всемирный день сельской женщины, Международный день белой трости, Всемирный день борьбы с раком груди, Всемирный день мытья рук.

16 октября - Всемирный день здорового питания, Всемирный день продовольствия, Всемирный день анестезиолога, День аллерголога.

17 октября - Международный день борьбы зa ликвидацию нищеты.

18 октября - Европейский день борьбы с торговлей людьми.

19 октября - Дeнь работников целлюлозно-бумажной промышленности.

20 октября - Всеукраинский день борьбы прoтив заболевания раком молочной железы, День работников пищевой промышленности, семирный день профилактики остеопороза, Всемирный день статистики, Международный день авиадиспетчера, Международный день повара и кулинара.

22 октября - Всемирный день людей с недостатками речи.

27 октября - День украинской письменности и языка, День автомобилиста.

28 октября - День освобождения Украины oт фашистских захватчиков, Международный день школьных библиотек, Международный день анимации.

29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом.

31 октября - Международный день Черного моря.

27 октября Украина перейдет на зимнее время - в этом году стрелки часов будут переводиться в последний раз.

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Когда будут выходные в октябре 2024

Согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", официальные выходные дни в Украине, пока длится военное положение - это субботы и воскресенья. Дополнительных выходных во время войны не предусмотрены. Но в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать выходные на свое усмотрение.

Традиционно в октябре 31 календарный день, из них - 23 рабочих дня и 8 выходных.

Выходные дни октября 2024: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

Ранее мы публиковали церковный календарь на октябрь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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