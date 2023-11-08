Народный праздник 9 ноября известен под названиями Матрона Зимняя, Матронин день, Нестор Летописец.

Православная церковь Украины 9 ноября по новому стилю чтит память преподобной Матроны Константинопольской, святого Онисифора Киево-Печерского, а также икону Божьей Матери "Скоропослушница". По старому стилю 9 ноября церковь вспоминала известного украинского автора исторических произведений Нестора Летописца.

Наши предки в этот народный праздник ожидали похолодания и первых зимних морозов. За это дата получила название Матрона Морозная. Крестьяне прятали телеги и доставали сани. Мужчины утепляли стены и окна в дома, опасаясь холодного северного ветра.

В праздник 9 ноября было принято разбирать шкаф с одеждой. Летние вещи прятали в сундуки и убирали на чердак, а зимние складывали в шкафу. Ненужные и не подходящие по размеру вещи наши предки раздавали нищим и нуждающимся людям.

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В целом эта дата считается особенно удачной для благотворительности и бескорыстной помощи. Люди верили, что сделанное 9 ноября добро вернется человеку в тройном размере. Но за недобрые поступки также придется отвечать.

В давние времена в народный праздник 9 ноября был интересный обычай. В эту дату люди произносили вслух какой-то зарок (обещание) и старались выполнить его в течение дня. Чаще всего это было какое-то домашнее дело или рукоделие. Люди верили, что если выполнить зарок до заката, то судьба щедро наградит. Но если провалить обещание, то стоит ждать беды.

9 ноября - знак Зодиака

Рожденный 9 ноября человек по знаку Зодиака - Скорпион. Именинники этого дня обладают креативным мышлением и хорошим воображением. Они склонны додумывать за близких их мнение. Часто принимают поспешные решения и легко ведутся на лесть. Очень преданны своим друзьям.

Что нельзя делать 9 ноября

В этот день нельзя давать обещания, в которых вы не уверены. Также категорически запрещено брать кредиты и деньги в долг, если есть риск, что вы не сможете вернуть долг. В противном случае есть риск погрязнуть в долгах.

Делать стрижку, маникюр и педикюр 9 ноября - к частым болезням. Особенно опасно это для беременных.

Не стоит в эту дату оставлять старую одежду и обувь, которую давно никто не носит. Лучше отдать или пожертвовать кому-то такие вещи. По старым приметам, старая одежда в этот день притягивает старые проблемы.

Приметы погоды 9 ноября

В этот день существуют такие приметы погоды:

Утренний туман в этот день предвещает скорое потепление.

Утром слышно пение птиц - к хорошей погоде.

Между деревьями появилось много паутины - похолодание наступит не скоро.

Раннюю зиму предвещает холодный северный ветер.

Если пошел дождь, то будет хороший урожай пшеницы.

Иней на деревьях утром сулит скорые заморозки.

Важно помнить, что в наши дни климат значительно изменился, и некоторые давние погодные приметы для нас уже не актуальны.

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