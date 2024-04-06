Народный праздник 6 апреля известен под названиями Евтихий Тихий, Ерёма Пролетный, Канун Благовещения.

Православная церковь Украины 6 апреля по новому стилю чтит архиепископа Евтихия Константинопольского, святого Мефодия Моравского, преподобной Платониды Сырской и мученика Еремия.

В народный праздник 6 апреля люди выходили в поле или поднимались на холм, чтобы послушать ветер. Если день выдался тихим и безветреным, то начинали сеять овощи в открытый грунт. А если дул сильный ветер, то посевы ненадолго откладывали. День посвящали сбору березового сока, почек и сережек, работе в огороде и в саду.

По старому стилю в праздник сегодня отмечается канун Благовещения. Украинцы в этот народный праздник готовились встречать Благовещение, большой христианский праздник. К празднику люди проводили генеральную уборку, мыли окна, наводили порядок во дворе. Всю работу по дому старались успеть сделать 6 апреля, поскольку на само Благовещение работать нельзя.

Видео дня

Ещё одним обычаем этого дня было сжигание старой набивки матраса и подушек, а также старой и изношенной одежды и обуви. Люди верили, что огонь в праздник 6 апреля обладает очистительной силой. Если в костер бросить вещь, которую носил больной человек, то он выздоровеет. А завернутые в ткань угольки прикладывали к голове для лечения лихорадки и мигрени.

6 апреля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру амбициозные, трудолюбивые, требовательные к себе и к близким. Они - ярые борцы за справедливость. Никогда не нарушают свое слово и не поступают нечестно. Рожденные 6 апреля люди рассудительные, но часто бывают упрямыми.

Что нельзя делать 6 апреля

Женщинам в этот день не стоит ходить с распущенными волосами.

Не пересчитывайте и не перекладывайте в другое место деньги, чтобы не было финансовых проблем.

Не начинайте ссоры и не спорьте с родными, иначе отношения надолго испортятся.

Неудачный день для поездок, путешествий - повышается риск возникновения проблем в дороге. Возможно, вы что-то потеряете или заблудитесь.

День не подходит для посева гороха и фасоли. Эти культуры не приживутся.

Приметы погоды 6 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если пошел дождь, то будет хороший урожай овса и льна в этом году.

Утром появился туман - к засушливому апрелю.

Если по воздуху летает паутина, то ждите жары.

Ласточки до сих пор не вернулись - апрель будет холодным.

Утренняя роса предвещает урожайный год.

Если береза дает много сока, то лето будет дождливым.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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