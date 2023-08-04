Народный праздник 5 августа известен под названиями Трофим Бессонник, Трофимов день.

Православная церковь 5 августа чтит память святых Трофима, Феофила и ещё 13 мучеников, которые умерли за веру во времена гонений на христиан.

Этот народный праздник в давние времена получил в народе название Трофим Бессонник, поскольку в эту дату наши предки ложились спать очень поздно или вообще не спали из-за того, что было много работы. 5 августа считается очень счастливой приметой рано проснуться или поздно лечь спать.

День был полон забот - крестьяне косили сено и убирали зерно на хранение, убирали в хлеву, чистили и окуривали погреб, собирали урожай овощей и фруктов.

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Наши предки в праздник 5 августа много работали в поле, но знали, что в полдень с приближением жары работу нужно прервать. В середине дня повышался шанс получить солнечный удар, хотя в давности люди связывали плохое самочувствие в обед с действиями полудниц - духов полей.

В народный праздник 5 августа в давние времена собирали ягоды малины, ежевики, рябины, ранней калины. Часть ягод замораживали, а также готовили консервацию и компоты. Калина в эту дату считается особенно полезной и способной исцелить любые болезни. Девушки в этот день умывались калиновым соком, чтобы иметь красивую молодую кожу. А для крепкого здоровья обязательно нужно съесть горсть сырых ягод.

5 августа - знак Зодиака

Рожденный человек 5 августа по знаку Зодиака - Лев. Именинники этого дня очень влюбчивые и романтичные. Имеют сильную потребность в самовыражении и профессиональной реализации. У них мощное творческое мышление и высокий интеллект. Однако в людях они разбираются плохо, их первое впечатление часто оказывается ошибочным.

Что нельзя делать 5 августа

В этот день удача улыбнется тем, кто рано встает и поздно ложится. Поэтому 5 августа не стоит спать до обеда и дремать днем.

В день Трофима не стоит заниматься пустыми и бесполезными вещами, бездельничать, создавать видимость работы, иначе в будущем ваша работа будет напрасной.

Мужчинам сегодня не стоит ходить в лес или на реку в одиночку. Считается, что в этот день русалки и водяные могут заманить одинокого путника.

Работая на свежем воздухе сегодня, обязательно нужно сделать перерыв в полдень, иначе есть риск получить солнечный удар.

Проявлять скупость и жадность, отказывать в помощи сегодня, выбрасывать хорошие вещи вместо того, чтобы их отдать. Такое поведение приведет к финансовым проблемам.

Категорически запрещено в этот день рубить калину, обрезать и ломать ветки на ней.

Девушкам не стоит стричь волосы сегодня, иначе они начнут хуже расти.

Приметы погоды 5 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Утром туман стелется над землей - к сильной жаре.

Если на рассвете ярко мерцают звезды, то через несколько дней начнутся дожди.

Сова громко ухает - к потеплению.

Какая погода сегодня, такой она будет и в августе.

Если ночью и днем большая разница в температуре воздуха, то погода в августе будет изменчивой.

Гроза 5 августа предвещает богатый урожай зерна.

На улице не видно бабочек и пчел - скоро пойдет дождь.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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