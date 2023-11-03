Народный праздник 4 ноября известен под названиями Ерёмин день, Осенняя Казанская, бабья заступница

Православная церковь Украины 4 ноября по новому стилю чтит память преподобного Иоаникия Великого, епископа Никадра Мирского и пресвитера Еремея - учеников апостола Павла. По старому стилю церковь 4 ноября чтила Андроникивскую и Казанскую иконы Божьей Матери. День известен под названием Осенняя Казанская.

С началом ноября в давние времена сильно холодало, начинал выпадать первый снег. В домах уже топили печи. Часто в этот период стояла плохая погода: снег и заморозки чередовались с дождями, а дороги то покрывались грязью, то замерзали.

В народный праздник 4 ноября наши предки сидели дома. Существовало поверье, что в эти дни по земле ходит нечисть и пытается проникнуть в дома. В эту дату старались без надобности не выходить из дома и не отправляться в поездку, а также не впускать в дом незнакомых людей. Считалось, что нечисть ищет огонь, чтобы согреться.

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Праздник 4 ноября считается удачным для любого рукоделия. Женщины в эту дату собирались большой компанией и занимались вышивкой или прядением. Если среди подруг была новобрачная, то именно она считалась хозяйкой дома.

Мужчины занимались починкой забора и крыши, убирали и окуривали погреб, утепляли окна и стены.

В этот народный праздник женщинам можно помолиться иконе Богоматери о здоровье близких и детей, легких родах и семейном счастье. Люди верили, что в эту дату Богородица слышит все женские молитвы и отвечает на них. В целом эта дата считалась счастливой для женщин.

4 ноября - удачная дата для брака. Заключенный в этот день брак будет счастливым и крепким.

4 ноября - знак Зодиака

Рожденный 4 ноября человек по знаку Зодиака - Скорпион. Именинники 4 ноября по характеру упрямые и всегда уверенны в своей правоте. Они не умеют принимать критику. При этом они способны на самопожертву и искреннюю заботу. У них яркое творческое воображение.

Что нельзя делать 4 ноября

По давним приметам в этот день нельзя никому одалживать спички и уголь, иначе отдадите свое счастье.

В этот день не стоит отправляться в далекую дорогу и выходить из дома без надобности, а также принимать в гостях незнакомцев.

На ночь в эту дату нужно закрывать ставнями или шторами. Нельзя чтобы ночью в спальню проникал лунный свет.

Начинать новые дела в этот день не стоит. Они будут обречены на провал.

В этот день нельзя пить спиртное людям, которые склонны к зависимостям. Повышается риск развития алкоголизма.

Приметы погоды 4 ноября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Отсутствие дождя в этот день - плохая примета, которая предвещает бедный урожай в следующем году.

Увидели комара или мух - к теплой зиме.

Зима наступит рано, если в этот день пошел дождь.

С березы листья ещё не полностью опали - к позднему первому снегу.

Если солнце ярко светит, но не греет, то ноябрь будет морозным.

Южный ветер дует - к морозам.

Если муравьи построили высокие муравейники, то зима будет суровой и затяжной.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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