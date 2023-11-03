Православная церковь Украины 4 ноября по новому стилю чтит память преподобного Иоаникия Великого, епископа Никадра Мирского и пресвитера Еремея - учеников апостола Павла. По старому стилю церковь 4 ноября чтила Андроникивскую и Казанскую иконы Божьей Матери. День известен под названием Осенняя Казанская.
С началом ноября в давние времена сильно холодало, начинал выпадать первый снег. В домах уже топили печи. Часто в этот период стояла плохая погода: снег и заморозки чередовались с дождями, а дороги то покрывались грязью, то замерзали.
В народный праздник 4 ноября наши предки сидели дома. Существовало поверье, что в эти дни по земле ходит нечисть и пытается проникнуть в дома. В эту дату старались без надобности не выходить из дома и не отправляться в поездку, а также не впускать в дом незнакомых людей. Считалось, что нечисть ищет огонь, чтобы согреться.
Праздник 4 ноября считается удачным для любого рукоделия. Женщины в эту дату собирались большой компанией и занимались вышивкой или прядением. Если среди подруг была новобрачная, то именно она считалась хозяйкой дома.
Мужчины занимались починкой забора и крыши, убирали и окуривали погреб, утепляли окна и стены.
В этот народный праздник женщинам можно помолиться иконе Богоматери о здоровье близких и детей, легких родах и семейном счастье. Люди верили, что в эту дату Богородица слышит все женские молитвы и отвечает на них. В целом эта дата считалась счастливой для женщин.
4 ноября - удачная дата для брака. Заключенный в этот день брак будет счастливым и крепким.
4 ноября - знак Зодиака
Рожденный 4 ноября человек по знаку Зодиака - Скорпион. Именинники 4 ноября по характеру упрямые и всегда уверенны в своей правоте. Они не умеют принимать критику. При этом они способны на самопожертву и искреннюю заботу. У них яркое творческое воображение.
Что нельзя делать 4 ноября
По давним приметам в этот день нельзя никому одалживать спички и уголь, иначе отдадите свое счастье.
В этот день не стоит отправляться в далекую дорогу и выходить из дома без надобности, а также принимать в гостях незнакомцев.
На ночь в эту дату нужно закрывать ставнями или шторами. Нельзя чтобы ночью в спальню проникал лунный свет.
Начинать новые дела в этот день не стоит. Они будут обречены на провал.
В этот день нельзя пить спиртное людям, которые склонны к зависимостям. Повышается риск развития алкоголизма.
Приметы погоды 4 ноября
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Отсутствие дождя в этот день - плохая примета, которая предвещает бедный урожай в следующем году.
- Увидели комара или мух - к теплой зиме.
- Зима наступит рано, если в этот день пошел дождь.
- С березы листья ещё не полностью опали - к позднему первому снегу.
- Если солнце ярко светит, но не греет, то ноябрь будет морозным.
- Южный ветер дует - к морозам.
- Если муравьи построили высокие муравейники, то зима будет суровой и затяжной.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.