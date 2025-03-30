Сегодня поздравляем Алексея, Захара, Виктора и других.

День ангела относится к тем церковным праздникам, которые часто недооценивают. В современности его начали отмечать как именины. В этот день стоит помолиться в храме, исповедаться и причаститься. Это прекрасный шанс поблагодарить своего ангела-хранителя за защиту и попросить его о чем-то.

Именины сегодня - кто отмечает по новому стилю

Иван - с древнееврейского значение имени "Яхве смилостивился". Хитрый, упрямый, бескомпромиссный, умеет сочувствовать, щедрый, с готовностью помогает и достойно переносит испытания.

Захар - означает "помнящий Яхве". Кроткий, добродушный, внимательный, заботливый и отзывчивый.

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Именинники по старому календарю

По старому стилю именины празднует сегодня гораздо больше людей.

Виктор - с латыни означает "победа". Человек с сильной волей, легко верит окружающим, обожает приключения и рассказы о них, любит заниматься аналитической деятельностью.

Гавриил - расшифровывается как "оплот Бога". Это стабильный, твердый и энергичный человек. С юмором относится к действительности и должен научиться не поддаваться влиянию.

Макар - угрызения совести и колебания ему не знакомы. Он занимается саморазвитием, рациональный и рассудительный.

Александр - это настойчивый, практичный и целеустремленный человек, для которого дружба имеет очень важное значение.

Алексей - имя с древнегреческими корнями и происходит от слова "защищать". Это любознательный, инициативный, активный человек, которого сложно понять.

Павел - надежный, нежный, добрый и общительный человек, с уравновешенным и спокойным характером.

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