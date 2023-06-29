Народный праздник 30 июня известен под названиями Мануйло и Савелий, Мануил-солнцестой, Молодой Ярило.

Православная церковь в народный праздник 30 июня вспоминает мучеников Мануила, Савелия и Исмаила из Римской империи. А в дохристианские времена наши предки 1 июля чтили языческого бога Солнца Ярила.

Солнечный свет в день Ярила считался особенно полезным и исцеляющим. Поэтому сегодня нельзя целый день сидеть дома, а стоит хотя бы ненадолго прогуляться под солнцем. Также очень полезной в этот народный праздник считается вода в родниках и колодцах.

Наши предки в праздник 30 июня собирали целебные травы, пряности, свежую зелень, крапиву. Верили, что воздействие целебного солнца и росы делают лечебные растения ещё более полезными.

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Вечером на Ярилу разводили костер и устраивали возле него посиделки. Часто огонь разжигали на берегу реки. На костре готовили мясо, картошку, варили яйца. Девушки в этот вечер занимались гаданиями.

В день Мануила очень опасным считается туман. Если появился густой туман, то на улицу лучше не выходить. Также в эту дату очень опасно ходить в лес или горы в туман - рискуете заблудиться.

Что нельзя делать 30 июня

По давним приметам в этот день нельзя рвать растения на реке и у воды, такие как камыши и кувшинки. Это может разозлить водяных духов.

В этот день не стоит купаться в реке или озере, поскольку высок риск утопления. По давним верованиям, в день Савелия русалки могут затянуть под воду.

Нельзя ничего давать взаймы из дома, иначе денег в семье не будет.

Плохой приметой считается провести весь этот день в одиночестве - тогда человек до конца года будет одиноким.

Неудачный день для ремонта и строительства.

Приметы погоды 30 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если в сухой день на земле появилось много дождевых червей и слизней, то скоро пойдет дождь.

Если ночью гремит гроза, но к утру затихает, то день будет погожим.

Утром на траве нет росы - к дождливой погоде в ближайшие дни.

Если после полудня начался дождь, то он будет идти до вечера.

Радуга в этот день предвещает хороший урожай овощей.

Если при заходе солнца небо золотистое, то ближайшие дни будут ясными и жаркими.

Поверхность реки гладкая, без ряби и волн - к хорошему урожаю зерна.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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