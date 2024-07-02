Какой церковный праздник отмечают 3 июля по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

3 июля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святителя Анатолия, патриарха Константинопольского, а также преподобных Анатолиев, затворников Киево-Печерских. В народе - Маков день. О традициях и приметах 3 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

3 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой (непереходящие) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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3 июля по новому календарному стилю (16 июля - по старому) - день памяти святителя Анатолия, патриарха Константинопольского, а также преподобных Анатолиев, затворников Киево-Печерских.

Святитель Анатолий жил в IV веке, был родом из Александрии. Отец Кирилл Александрийский рукоположил его в диаконы, и Анатолий посвятил жизнь служению в церкви. В те времена в Византийской империи распространилаь новаяересь - некто Евтихий утверждал, что Божественная природа Христа полностью поглотила человеческую. Таким образом учение о спасении и искуплении человечества искажалось. Евтихия поддержало духовенство и знать и даже сам император - патриарха Константинопольского, святого Флавиана низложили. Нового патриарха же было решено выбрать из священнослужителей за пределами столицы - выбрали Анатолия. Но он начал восстанавливать чистоту учения: созвал Четвертый Вселенский Собор в городе Халкидоне, гдебыл утвержден догмат о двух Естествах Христа, неслитных и нераздельных.

Всю жизнь новый патриарх верно служил христианству, возводил новые православные храмы и способствовал перенесению в Константинополь мощей христианских мучеников. Также Анатолий лично венчал на царство нового императора Византийской империи Льва I Макеллу - это произошло впервые в истории.

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Об Анатолиях, затворниках Киево-Печерских, известно немного. Оба были иноками Киево-Печеркого монастыря, но в разное время - в XII и XIII веках. Один из них был похоронен в Ближних пещерах, другой - в Дальних. Их мощи находятся там до сих пор.

Церковный праздник 3 июля по старому стилю

3 июля по старому календарному стилю вспоминают священномученика Мефодия, епископа Патарского. Также по старому календарю продолжается Петров пост 2024 - до 11 июля.

О чем говорят приметы на 3 июля

По приметам дня судят о погоде:

летают стаи комаров и мошек - всю ближайшую неделю будет очень жарко;

пауки плетут паутину - к погожей погоде;

вода в колодцах убывает - жди жару.

В народном календаре 3 июля - праздник Маков день. Также его еще называют Стожары и Мокий и Марк - в честь святых римских мучеников Мокия и Марка, память которых тоже совершается сегодня. В Маков день обычно собирают мак и по количеству зерен судят об урожае: если их много - год будет урожайным.

Что нельзя делать 3 июля

Сегодня, как и в любой другой день, церковь не одобряет ругани и ссор, выступает против злобы, клеветы, жадности, уныния. Нельзя отказывать в помощи тому, кто просит о ней.

По народным приметам в этот день не следует давать деньги в долг - это к ссоре, и не рекомендуеют начинать никаких новых и важных дел, ставить цели и планировать будущее - планы рухнут. Поэтому все лучше перенести на завтра. Также в этот день не советуют что-либо сажать на огороде и в саду - расти будет плохо.

Что можно делать 3 июля

Святые Анатолии являются покровителями всех, кто носит это имя - в этот день можно помолиться о здоровье, Божьей помощи.

Наши предки в этот день святили зерна мака. Освященный мак сохраняли дома - считалось, что он защищает от нечисти и привлекает в дом благосостояние. Маков день считается благоприятным для сенокоса и охоты.

3 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анатолий, Александр, Василий, Георгий, Герасим, Демид, Иван, Константин, Марк, Михаил, Филипп, Фома.

По старому стилю именины у Андрея, Глеба, Инны, Луки, Наума, Риммы, Пинны, Фомы.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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