Народный праздник 16 апреля известен под названиями Никита-водопол, Кирилл Катаник, Фомин день.

Православная церковь Украины 3 апреля по новому стилю чтит память преподобного Никиты, исповедника Мидикийского, мученицы Феодосии и иконы Богоматери "Неувядаемый цвет". По старому стилю в праздник сегодня чтят епископа Кирилла Катанского и патриарха Фому Константинопольского.

В начале апреля люди ждали разлива рек и озер. В этот народный праздник уважительно относились к воде, не стирали в ней одежду и не выливали отходы. Родниковая и колодезная вода в эту дату считается особенно полезной - её дают выпить болеющим и умывают лицо новорожденным.

Народный праздник 3 апреля считается счастливым для любого лечения. По народным верованиям, целительными свойствами сегодня обладает печная зола. Её нужно завернуть в ткань и приложить к больному месту, а при повышенной температуре - положить мешочек на лоб.

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Украинцы в этот день занимались посевными работами, ездили на рынок для пополнения припасов, делали летнюю обувь. Хозяйки прятали в каморку теплые зимние кожухи и доставали летние рубашки, а также перестилали постель и меняли набивку в матрасах. Мужчины вспахивали поле для будущих посевов.

Праздник 3 апреля очень хорошо подходит для посевных работ - всё посаженное сегодня быстро приживется и даст богатый урожай. В этот день можно собирать березовый сок и смородиновые почки.

3 апреля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру оптимистичные, уверенные в себе, независимые. Они очень сильны духом и стойко переживают любые трудности. Не любят, когда их жалеют и дают непрошенные советы. Рожденные 3 апреля люди способны на самопожертвование и бескорыстную помощь, но также мстительны и не забывают обиды.

Что нельзя делать 3 апреля

Ругаться и спорить с близкими не стоит - отношения испортятся.

Стирать и сушить белье - к неприятностям.

В этот день нельзя мусорить, плевать, ругаться возле водоемов, выливать в реки и озера отходы, шуметь возле воды.

Не берите деньги в долг, иначе до конца года будете в должниках.

Приметы погоды 3 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Подул ветер с севера - к похолоданию.

Гроза или дождь сегодня предвещают богатый урожай зерновых в этом году.

У одуванчика открылись цветки - больше морозов не будет.

Если уже зацвели яблони, то наступила настоящая весна.

После обеда похолодало - к прохладному лету.

Из березы много сока вытекает - к дождливой погоде.

Лошади и коровы не хотят выходить на выпас - ждите непогоды.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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