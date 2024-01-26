Народный праздник 27 января известен под названиями Златоустьев день, Златоустов огонь, Нинин день.

Православная церковь Украины 27 января по новому стилю чтит память византийского святителя и проповедника Иоанна Златоуста. По старому стилю 27 января чтили память преподобной Нины, покровительницы Грузии.

В народный праздник 27 января было принято разжигать огонь так, чтобы занялись сразу все поленья в печи, и весь день топить дом. Такой огонь называли златоустовым. Для него заготавливали отдельные щепки и дрова. У печи собирались всей семьей, делились сплетнями и загадывали загадки.

Святому Иоанну Златоусту молились об избавлении от зубной боли, а также о помощи в учебе и лучшем усвоении знаний. Праздник 27 января считается удачным для любого обучения. Всё выученное надолго запомнится. Также дата успешна для лечения любых зубных болезней.

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По старому стилю в этот день отмечается Нинин день. Святая Нина считается покровительницей и защитницей домашнего скота. Про этот народный праздник есть поговорка: "На святую Нину порадуй скотину". 27 января наши предки чествовали домашний скот, давали лакомства, мыли их и убирали хлев, меняли солому в подстилке. Обидеть животное в этот день считается большим грехом.

К животным 27 января обращались только ласковыми словами - не кричали и не повышали голос. Люди верили, если быть ласковым с живностью, то святая Нина благословит заботливого хозяина.

По приметам, коровье молоко в этот день обладает целебными свойствами и приносит вдвое больше пользы, чем обычно. Поэтому в этот день обязательно стоит выпить молока, особенно если оно свежее.

27 января - знак Зодиака

Рожденный 27 января человек по знаку Зодиака - Водолей. Именинники этого дня по характеру творческие и активные, не могут усидеть на месте. Они любят всё оригинальное и необычное. Имеют много разных увлечений и часто меняют образ жизни, но в любви они однолюбы. Рожденные 27 января люди предлагают много идей, но редко доводят начатое до конца.

Что нельзя делать 27 января

Категорически запрещено обижать животных, бить и кричать на них, грубо относиться, не докармливать. Собак и котов нельзя выгонять на улицу, если им негде ночевать.

Не стоит забивать домашний скот и птицу, а также продавать домашнее мясо.

В этот день нельзя завидовать другим людям. В противном случае на вас перейдут проблемы и болезни человека, которому вы завидуете.

Не стоит принимать подарки от незнакомцев и малознакомых людей. В таких случаях стоит дать человеку символическую сумму.

Нельзя пить спиртное в этот день - повышается риск развития алкоголизма в будущем.

Приметы погоды 27 января

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Стекла запотели - к потеплению.

За ночь намело большие сугробы снега - к хорошему урожаю летом.

Облака плывут против ветра - к сильному снегопаду.

Если день солнечный, но морозный, то весна в этом году будет ранней, но холодной.

Ночью вокруг луны появился туман - скоро погода испортится.

Если петухи поют раньше, чем обычно, то стоит ждать потепления.

Ветки покрыты инеем - к хорошему урожаю зерновых культур.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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