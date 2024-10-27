Народный праздник 27 октября известен под названиями Нестор-Летописец, Параскева Пятница.

Наши предки 27 октября готовились к зиме и варили кашу. По приметам, сегодня нужно быть очень осторожными с обещаниями. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что нельзя делать и какие люди рождаются в эту дату.

Какой сегодня праздник в Украине 27 октября

По новому стилю 27 октября Православная церковь Украины чествует Нестора Летописца, монаха Киево-Печерского монастыря. По старому календарю сегодня вспоминают святую Параскеву Сербскую. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 27 октября отмечают по новому и старому стилю.

В Украине есть официальная дата 27 октября - праздник День украинской письменности и языка. По традиции украинцы в этот день пишут радиодиктант, чтобы проверить свою грамотность.

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Народный праздник сегодня - день Нестора Летописца

Наши предки 27 октября готовились к зиме - рубили дрова, закрывали консервацию на зиму, чинили крыши и заборы. Мужчины отвозили зерно к ближайшей мельнице и перемалывали. А женщины из муки нового урожая готовили пироги и вареники.

В праздник сегодня есть интересный обычай. В этот день люди давали какое-то обещание(например, закончить важное дело), а в течение дня старались его выполнить. До окончания работы не разговаривали. Если удавалось выполнить клятву, то человек, по приметам, не будет болеть и достигнет успеха в делах.

Дата 27 октября считается неудачной для путешествий. Такое представление возникло из-за того, что в давние времена дороги в конце октября размывало дождями. Тропинки становились непроходимыми для лошадей, и далекая поездка была опасной.

Кто родился 27 октября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Скорпион. Именинники этого дня имеют уверенный, гордый характер. Им тяжело признавать свои ошибки. Рожденные 27 октября люди эмоциональные и страстные, способны на очень глубокие чувства. Во всех поступках они доходят до крайностей.

Что нельзя делать 27 октября

Сегодня категорически запрещено давать обещания, которые не сможете выполнить, а также выслушивать тайны, которые не сможете сохранить. Если нарушить обет, то будет горе.

В праздник 27 октября не занимайтесь рукоделием, чтобы руки не болели.

Не стоит проводить весь день в одиночестве и ни с кем не общаться, иначе в будущем останетесь одинокими.

Неудачный день для рукоделия и уборки. По возможности день лучше провести в одиночестве.

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