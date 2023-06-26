Народный праздник 27 июня известен под названиями Елисей Гречкосей, Елесеев день.

Православная церковь 27 июня чтит память пророка Елисея, который жил в 9 веке. Он был учеником библейского пророка Ильи и имел дар целительства. В Елесеев день можно помолиться святому об исцелении давних болезней.

День Елисея издавна считается удачным для посева поздней гречки - посаженная в этот день культура вырастет здоровой и даст хороший урожай. Также в народный праздник 27 июня можно сажать огурцы для доращивания в теплице. В целом дата считается удачной для посевных работ, но только если погода сухая.

Также в праздник 27 июня наши предки варили кашу из гречки прошлогоднего урожая. Есть кашу сегодня считалось хорошей приметой, которая принесет в дом благополучие и сытость. На кашу приглашали всю семью. Более состоятельные семьи заправляли кашу шкварками и бараньим жиром, а те, что победнее - недорогим маслом и кореньями.

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Также хорошей приметой считалось, если молодая семья пригласит на кашу свекров или тестей. Тогда отношения с родителями второй половинки будут слаженными и дружественными.

На Елисея в давние времена освящали новые вещи. В этот народный праздник кропили одежду и обувь святой водой, чтобы избавиться от негативной энергетики того, кто изготовил вещь.

Рожденные 27 июня люди очень независимые и ценят свободу. Любят делать все по-своему и отвечать за результат. Не терпят непрошенные советы и вмешательства в личную жизнь. У них есть мнение по любому вопросу.

Что нельзя делать 27 июня

Если погода в этот день влажная и прошел даже небольшой дождь, то работать на огороде, сеять и пересаживать на огороде ничего не стоит - хорошего урожая не будет.

Нельзя в этот день носить очень старую, изношенную, рваную одежду.

На Елисея нельзя лениться, а также выполнять свои обязанности недобросовестно и некачественно.

Нельзя рвать полевые цветы сегодня.

В Елесеев день не стоит хвастаться своим имуществом и финансами, иначе можете потерять нажитое.

Приметы погоды 27 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Липа уже в цвету стоит - к поздней осени.

Если на улице много пчел и бабочек, то погода будет сухой и ясной.

Петух поет днем - погода скоро испортится.

Стрекозы очень громко стрекочут - к ненастью.

Если пошел дождь, то остаток июня будет дождливым.

Если в полдень появились густые темные облака, то к вечеру пойдет дождь.

Гроза в этот день предвещает ненастное, но урожайное лето.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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