Народный праздник 26 января известен под названиями Федоров день, Федор Студит, поминальник, Ермилов день.

Православная церковь Украины 26 января по новому стилю чтит память византийского святого и настоятеля Феодора Студита. По старому стилю 26 января вспоминали мучеников Ермилу и Стратоника Сингидонских.

В народный праздник 26 января украинцы часто устраивали поминальный день, посещая церковь и молясь за упокой душ умерших близких. По возможности в этот день ездили на кладбище и убирали могилу родного человека, приносили свежие цветы.

Наши предки проводили этот народный праздник дома. Дата 26 января считалась опасной из-за повышенного риска заболеть, попасть в неприятности или заблудиться в дороге. Без крайней необходимости люди старались не выходить из дома, а также не выпускали на улицу котов, собак и домашний скот.

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В праздник 26 января наши предки чтили собак и кошек - разрешали им оставаться в доме и спать на печи, угощали лакомствами со стола. По их поведению предвещали погоду в ближайшие дни. Если кот или собака прячутся в теплое место и прижимаются к хозяину, то люди ожидали мороза, а если просятся на улицу, то скоро наступит потепление.

По приметам, для крепкого здоровья в этот день нужно полежать на месте, где любит спать кошка, или положить кошку на больное место. Животное поможет излечить любые болезни и избавиться от боли. А чтобы ребенок в течение года крепко спал, нужно ненадолго положить в его колыбель кота.

26 января - удачный день для любых медицинских операций, лечения, целебных процедур. У женщин в этот день легко пройдут роды. Для крепкого здоровья в течение года надо съесть сегодня гороховую кашу.

26 января - знак Зодиака

Рожденный 26 января человек по знаку Зодиака - Водолей. Именинники этого дня упорные и настойчивые. Они добиваются своей цели любой ценой. Такие люди стремятся к постоянному саморазвитию и редко бывают довольны собой. У них необычные интересы и нестандартное мышление, большая сила воли. Рожденные 26 января люди очень талантливы в своём деле, но в быту ленивы.

Что нельзя делать 26 января

Нельзя в этот день выгонять на улицу собак или кошек. Также категорически запрещено обижать животных.

Нельзя врать, преувеличивать, недоговаривать в этот день. Любой обман позднее обязательно раскроется и испортит вашу репутацию. Также нельзя ложно льстить другим людям, иначе собеседник поймет, что его пытаются задобрить лестью.

Избегайте ссор, обид и конфликтов в этот день, особенно с близкими людьми. Не стоит портить отношения с родными, иначе общение наладится нескоро.

Приметы погоды 26 января

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если погода безветренная, но в лесу шумят деревья, то приближаются затяжные заморозки.

Синички много щебечут - к ранней весне.

Ночью видны круги вокруг луны - к метели.

Северный ветер подул - к похолоданию и влажной погоде.

Ночь очень звездная - к хорошему урожаю зерна в этом году.

Во время заката солнца нет облаков - в следующие дни погода улучшится.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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