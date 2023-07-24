Народный праздник 25 июля известен под названиями Прокл-плакальщик, Прокл-великие росы, Проклов день.

25 июля церковь чтит память святых мучеников Прокла и Илария, мучеников из Византии.

В давние времена этот народный праздник был известен как Прокл-плакальщик, поскольку в день его памяти выпадала большая роса. Наши предки старались к этому дню досушить сено, поскольку из-за обильной влаги оно сырело и гнило.

По давним верованиям, в народный праздник 25 июля особенными целебными свойствами обладает роса. В этот день крайне крайне полезно будет пройтись босиком по росяной траве. Такой простой ритуал зарядит здоровьем и бодростью на весь год. Лучше выбрать клочок травы подальше от трассы и пешеходных дорожек.

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Также наши предки в праздник 25 июля вечером 24 июля расстилали на ночь льняные рушники на траве, чтобы до утра они просочились росой. Затем такую ткань прикладывали к больным местам на теле. Также повязку в росяной воде накладывали на глаза, поскольку верили, что роса поможет исцелить зрение. Росой, собранной на Прокла и Илария, обтирали рожениц, чтобы роды прошли легко и удачно.

День считается удачным для сбора целебных трав, салатов, зелени. Такие растения 25 июля станут ещё полезнее, чем обычно. Также эта дата удачна для свадьбы и ремонта.

Рожденные 25 июля по знаку Зодиака - Львы. Это люди с очень сильным чувством справедливости. Очень щедрые и всегда готовы поддержать добрым словом, но и сами небезразличны к комплиментам и подаркам. У них одинаково высокие требования к себе и к окружающим. Таким людям трудно воспринимать критику и несогласие, но они и сами знают о своих недостатках. Любят иметь выгодные и полезные знакомства.

Что нельзя делать 25 июля

В этот день нельзя работать в саду, в поле и на огороде с 10 утра до 17 вечера, иначе повышается вероятность получить солнечный или тепловой удар.

Девушкам и женщинам нельзя в день Прокла купаться в природных водоемах, иначе есть риск утонуть.

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом сегодня, чтобы не было проблем со здоровьем.

В этот день нельзя попусту расходовать воду, открывать кран с водой, если им не пользуются, брызгаться ради забавы.

Не обрезайте 25 июля деревья и кустарники, иначе раны на растениях будут долго заживать.

Приметы погоды 25 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Пчелы громко жужжат и подлетают близко к людям - к жаркой и сухой погоде.

Если на верхушках деревьев уже пожелтели листья, то осень в этом году будет ранней.

В лесу появилось много грибов - скоро похолодает.

Если утром на траве нет росы, то скоро похолодает.

Чем больше росы на траве в поле, тем лучше зерно уродится в этом году.

Утром жарко и влажно, а к обеду становится прохладно - к грозе.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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