Сегодня поздравляем Ивана, Егора, Яна и других.

В День ангела важно не забыть поздравить близких и помолиться своему "святому тезке", если именинником оказались вы. УНИАН подготовил красивые открытки, которые можно отправить близким.

Кого поздравить с именинами - календарь нового стиля

Именины празднует сегодня не очень много человек.

Владимир - опрятный, любознательный и умный мужчина, который легко генерирует новые идеи. Он любит порядок, имеет хорошую интуицию, интроверт и сангвиник.

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Захар - внимательный, заботливый, добродушный и ласковый. По натуре альтруист, гостеприимный и общительный. Притягивает к себе других людей.

Степан - простой, добрый и уверенный в себе мужчина, который имеет незаурядный характер. Он не злопамятный, поверхностный и не любит лезть в чужие дела.

Петр - откровенный, прямолинейный, вспыльчивый и неуравновешенный. Не любит идти на компромиссы, а мелочных людей исключает из своего окружения навсегда.

Яков - терпеливый, сильный, решительный, храбрый и волевой. Ему присущи трудолюбие, благоразумие и изобретательность. Он меркантильный и ради наживы идет на все.

Именины сегодня - старый церковный календарь

Василий - жизнерадостный, доброжелательный, открытый добрый и бескорыстный. Он склонен к мизантропии, спокойный, надежный, несколько флегматичный и серьезный.

Георгий - порядочный, добрый и умный мужчина. Он честолюбивый, мягкий и не терпит пренебрежения. Ему свойственна двойственность - в кругу близких и чужих он ведет себя иначе, из-за чего одни люди его обожают, а другие - ненавидят.

Егор - ответственный, наблюдательный, практичный, активный и энергичный. Он ценит свою свободу, неприступный, имеет аналитический ум и хорошую интуицию. Честь и чувство собственного достоинства имеют для него большое значение.

Иван - щедрый, сочувствующий, всегда готов помочь. У носителя этого имени нелегкая судьба, но он достойно переносит испытания и преодолевает их хитростью, упрямством и бескомпромиссностью.

Ефим - значение имени с древнегреческого "предвещает добро" и "беззаботный". Он талантливый, умный, трудолюбивый, но не имеет достаточно настойчивости. Доброжелательный и имеет хорошую память.

Ян - беспринципный, справедливый, заботливый, вежливый и бесконфликтный мужчина. Он свободолюбивый, уступчивый, верный и очень непредсказуемый. В то же время целеустремленный и имеет уникальный характер.

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